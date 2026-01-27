Toyota и Mazda вошли в топ-6 по продажам на российском авторынке

«Автостат»: Toyota и Mazda укрепили положение на авторынке в России

На прошлой неделе Toyota и Mazda, официально не представленные на российском рынке, неожиданно оказались среди самых востребованных брендов в стране. По данным, опубликованным 26 января аналитиками «Автостата», с 19 по 25 января продажи новых автомобилей Toyota достигли 555 штук, а Mazda – 541.

Интересно, что на этот раз Toyota поднялась в рейтинге по продажам с шестого на пятое место, а Mazda переместилась с девятой позиции сразу на шестую. Обе марки смогли обойти такие автомобили, как Belgee с 527 машинами, Changan – 504, Chery – 422, и даже Jetour, который занял десятое место с 397 продажами.

Возглавили рейтинг по объемам реализации Lada – с 4493 проданными машинами, следом идет Haval с 2157 и Tenet с 1894. На четвертом месте оказалась Geely, чей показатель составил 1041 автомобиль. Впечатляет, что один из известных российских брендов – Solaris – впервые за долгое время выбыл из числа десяти лидеров.

В целом, за четвертую неделю января в стране продали около 18,2 тыс. новых легковушек, что на 19% уступает показателю предыдущей недели.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

