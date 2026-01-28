Цены на такси ограничат в период снегопадов

В Госдуме предлагают ограничить рост цен на такси во время снегопадов

В Госдуме обсуждается идея ограничить резкий скачок стоимости поездок в такси в периоды сильных снегопадов и сложных погодных условий.

Заместитель председателя комитета по транспорту Рафаэль Марданшин отметил, что запретить агрегаторам свободно повышать тарифы на услуги такси непросто. Существует ряд объективных причин для увеличения цены: растущий спрос, недостаток водителей и автомобилей, а также более длительные маршруты.

При этом сейчас сложно отделить разумное повышение от злоупотреблений, когда некоторые агрегаторы завышают тарифы просто ради выгоды, подчеркнул Марданшин. В его представлении разумный выход – внедрение гибкой системы регулирования доплат, подобной той, что применяется для контроля цен в продуктовых магазинах.

Он предложил, чтобы сервисы такси не могли повышать стоимость без объяснения и предоставляли основания для роста цены. В зависимости от этих обоснований можно было бы устанавливать максимально допустимую надбавку, например не больше 50% от среднего тарифа, а не 200–300%, как часто бывает сейчас.

Свой позитивный взгляд на эту инициативу высказал и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что ключевую роль в регулировании цен играет сама платформа-агрегатор, которая контролирует подключение таксопарков и выдает им лицензию на работу.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.