«Соллерс» перенес сроки запуска нового российского внедорожника

Ширинов: запуск Sollers S9 планируется в конце августа-начале сентября

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует начать выпуск новой модели внедорожника Sollers S9 в конце лета – начале осени 2026 года. Об этом сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов после своего визита на предприятие. Именно там в ближайшее время запустят полное производство нового внедорожника Sollers S9.

Важной частью обновления станет открытие в мае-июне новой прессовой линии, которая позволит изготавливать кузовные детали практически для всех машин завода – включая пикапы ST6, ST8, ST9 и сам новый внедорожник. По словам Ширинова, таких масштабных вложений в завод не делали с момента его основания.

Ранее уже сообщалось, что Sollers S9 будет выпускаться полностью на территории Ульяновска с короткими промежутками между этапами производства, в том числе с организацией штамповки кузовных элементов на месте.

В планы компании входит реализация больших инвестиционных проектов, среди которых – строительство цеха сварки рам и запуск производства лонжеронов. Самым масштабным проектом, по словам главы совета директоров, станет новый окрасочный комплекс, который планируют построить и ввести в строй к концу 2027 года.

Адиль Ширинов подчеркнул, что нынешние перемены – самые глобальные за всю историю предприятия. Цель состоит в создании мультибрендового завода, способного выпускать разные виды техники: от пикапов и внедорожников до грузовиков и автобусов, которые также будут производиться на базе Ульяновского автозавода.

