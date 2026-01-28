Китайцы выбирают «европейцев»: названы лидеры продаж

Составлен ТОП популярных на рынке КНР авто дороже 11 млн рублей

В СМИ появилась статистика продаж автомобилей, стоимость которых начинается от 1 млн юаней (это примерно 11 млн рублей). Как оказалось, в этом сегменте «поднебесная» публика всё ещё предпочитает модели европейского происхождения.

Лучший из «китайцев» – BYD Yangwang U8, занял только 15-ю строчку рейтинга. Лидерами оказались Porsche Cayenne (17 194 шт.), Range Rover (16 956 шт.) и Land Rover Defender (15 831 шт.), а замкнули пятёрку лидеров Porsche Panamera (12 396 шт.) и Mercedes-Maybach S-Class (11 311 шт.).

Любопытно, что более дешёвый Mercedes-Benz S-Class (9658 шт.) уступил родственному «Майбаху». Закрывают Топ-10 BMW 7-й серии (9535 шт.), Mercedes-Benz GLS (8895 шт.), Range Rover Sport (6954 шт.) и BMW X7 (4369 шт.)

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»