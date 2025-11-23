Экология
Это самый мощный Porsche в истории: рассказываем об особенностях нового Cayenne

Porsche представила электрический Cayenne Turbo Electric с мощностью 1156 л.с.

Компания Porsche представила полностью электрическую модель Cayenne, которая стала самым мощным серийным автомобилем в истории бренда.

Новый Cayenne Turbo Electric оснащен силовой установкой мощностью 1156 л.с. и 1500 Н·м при активации режима Launch Control, что позволяет 2,6-тонному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. В США такая версия будет стоить 163 тысячи долларов, а первые поставки запланированы на лето 2026 года.

Porsche Cayenne Turbo Electric
Porsche Cayenne Turbo Electric

В начале продаж будут доступны две модификации: базовый Cayenne Electric и флагманский Cayenne Turbo Electric, обе с полным приводом. Мощность базовой версии составляет 408 л.с. в стандартном режиме и 442 л.с. с активированным Launch Control. Разгон до 100 км/ч займет 4,8 секунды, а максимальная скорость – 230 км/ч. Turbo Electric развивает 857 л.с. в обычном режиме, а функция Push-to-Pass обеспечивает дополнительные 176 л.с. на 10 секунд, с пиковым значением 1156 л.с. при включенном Launch Control.

Porsche Cayenne Turbo Electric
Porsche Cayenne Turbo Electric

Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, до 200 км/ч за 7,4 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км/ч. Обе версии используют тяговую батарею емкостью 113 кВт·ч, запаса хода по циклу WLTP – от 623 до 642 километров в зависимости от модификации. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, поддерживается зарядка мощностью до 400 кВт, что позволяет зарядить батарею от 10% до 80% всего за 16 минут, а 10 минут зарядки хватает на 315-325 километров пути. Porsche также подчеркивает рекордную рекуперацию мощности – до 600 кВт, что позволяет в большинстве случаев избегать использования традиционных тормозов.

Электрический Cayenne построен на модернизированной платформе PPE, впервые представленной на Macan Electric. Кроссовер получил полноуправляемое шасси и адаптивную пневмоподвеску PASM, которая теперь входит в стандартное оснащение. Он способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны.

Интерьер Porsche Cayenne Turbo Electric
Интерьер Porsche Cayenne Turbo Electric

По габаритам электрическая версия стала на 5,5 см длиннее бензиновой, а колесная база увеличилась на 13 см. Габариты автомобиля составляют 4985×1980×1674 мм, а колесная база – 3023 мм. Новый дизайн кузова, а также переработанный интерьер с изогнутыми дисплеями приборной панели и мультимедийной системы, в том числе отдельным сенсорным для переднего пассажира, придают автомобилю современный вид. Porsche охарактеризовал интерьер как «интерьер будущего» и планирует применить аналогичные решения в других моделях.

Среди дополнительных опций автомобиля – подогрев подлокотников, электрорегулируемые задние сиденья, панорамная крыша с настройкой светопропускания и голосовой помощник на базе ИИ.

Источник: Авто Mail
