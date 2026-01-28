#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
28 января
Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие
Топ-10 самых надежных премиальных компактных...
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
28 января
Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер
В Казахстане Toyota Alphard использовали для...
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
28 января
В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия
Эксперт Целиков: Если бывший Volkswagen...

Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие

Топ-10 самых надежных премиальных компактных кроссоверов в 2026 году

Портал Topspeed. com составил рейтинг самых надежных премиальных компактных кроссоверов на 2026 год, выразив показатели в баллах от 0 до 100. В первую строчку списка уверенно встал Acura RDX с оценкой 85 баллов, что говорит о высоком уровне надежности этого автомобиля.

Acura RDX
Acura RDX

Рекомендуем
Как выехать из сугроба?

Следом за ним расположился Jaguar F-Pace нового модельного года, который получил 81 балл. Замыкает тройку лидеров Porsche Macan 2026 года с 78 баллами за надежность.

Другие участники топ-10 включают Lexus NX, который, как и лидер рейтинга Acura, набрал 85 баллов, а также Lincoln Corsair с 83 баллами. Genesis GV70 и Tesla Model Y получили по 81 и 78 баллов соответственно. Тройку замыкают три автомобиля с одинаковыми показателями надежности — BMW X3, Volvo XC60 и Mercedes-Benz GLC, каждый из которых набрал по 74 балла.

Jaguar F-Pace
Porsche Macan
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Topspeed
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | Производители
Количество просмотров 9
28.01.2026 
Фото:freepik / freepik | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0