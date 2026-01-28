Самые надежные премиальные кроссоверы: только лучшие

Топ-10 самых надежных премиальных компактных кроссоверов в 2026 году

Портал Topspeed. com составил рейтинг самых надежных премиальных компактных кроссоверов на 2026 год, выразив показатели в баллах от 0 до 100. В первую строчку списка уверенно встал Acura RDX с оценкой 85 баллов, что говорит о высоком уровне надежности этого автомобиля.

Acura RDX

Следом за ним расположился Jaguar F-Pace нового модельного года, который получил 81 балл. Замыкает тройку лидеров Porsche Macan 2026 года с 78 баллами за надежность.

Другие участники топ-10 включают Lexus NX, который, как и лидер рейтинга Acura, набрал 85 баллов, а также Lincoln Corsair с 83 баллами. Genesis GV70 и Tesla Model Y получили по 81 и 78 баллов соответственно. Тройку замыкают три автомобиля с одинаковыми показателями надежности — BMW X3, Volvo XC60 и Mercedes-Benz GLC, каждый из которых набрал по 74 балла.

Jaguar F-Pace Porsche Macan

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

