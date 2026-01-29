Каршеринг превратился в проблему для парковок у домов: что с этим делать

В ГД предложили запретить парковку каршеринга во дворах домов

В обращении зампреда партии «Новые люди» и депутата Мосгордумы Александра Даванкова к министру транспорта Андрею Никитину содержится предложение пересмотреть правила парковки каршеринга во дворах жилых домов. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Депутат указал, что машины каршеринга занимают значительную часть придомовых парковок, из-за чего собственники личных автомобилей оказываются в затруднительном положении. Кроме того, такие авто мешают уборке снега, а в экстренных случаях их сложно быстро убрать, что создает угрозу безопасности и затрудняет работу аварийных и коммунальных служб. При этом в российском законодательстве пока нет четкого понятия «каршеринг», что порождает правовую неопределенность и мешает установить четкие правила для этих транспортных средств.

В письме Даванков просит рассмотреть вариант исключения автомобилей каршеринга из списка разрешенных для парковки во дворах и приравнять их к категории коммерческого транспорта. Он также предлагает начать работу по внесению поправок в российское законодательство для официального введения понятия «каршеринг» и установления единых норм по его использованию, включая вопросы парковки на придомовых территориях.

По мнению автора инициативы, такие меры помогут обеспечить приоритетное право для жителей многоквартирных домов на использование дворовой территории, повысить общественную безопасность и улучшить организацию городской среды. Он напомнил, что сейчас парковка коммерческого транспорта возле жилых домов уже ограничена, и считает разумным применить аналогичные правила к каршерингу.

