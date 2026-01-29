Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
29 января
Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова в продаже: называем цены
В РФ возобновили продажи Nissan Qashqai в...
Электрокары набирают популярность: как меняется авторынок Беларуси
29 января
Электрокары набирают популярность: как меняется авторынок Беларуси
БАА: белорусский авторынок в 2025 году вырос на...
Hongqi HS5
29 января
Этот премиальный кроссовер неожиданно стал доступнее в РФ: называем цены
Hongqi HS5 2024 года подешевел на 260-340 тысяч...

Каршеринг превратился в проблему для парковок у домов: что с этим делать

В ГД предложили запретить парковку каршеринга во дворах домов

В обращении зампреда партии «Новые люди» и депутата Мосгордумы Александра Даванкова к министру транспорта Андрею Никитину содержится предложение пересмотреть правила парковки каршеринга во дворах жилых домов. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Депутат указал, что машины каршеринга занимают значительную часть придомовых парковок, из-за чего собственники личных автомобилей оказываются в затруднительном положении. Кроме того, такие авто мешают уборке снега, а в экстренных случаях их сложно быстро убрать, что создает угрозу безопасности и затрудняет работу аварийных и коммунальных служб. При этом в российском законодательстве пока нет четкого понятия «каршеринг», что порождает правовую неопределенность и мешает установить четкие правила для этих транспортных средств.

В письме Даванков просит рассмотреть вариант исключения автомобилей каршеринга из списка разрешенных для парковки во дворах и приравнять их к категории коммерческого транспорта. Он также предлагает начать работу по внесению поправок в российское законодательство для официального введения понятия «каршеринг» и установления единых норм по его использованию, включая вопросы парковки на придомовых территориях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По мнению автора инициативы, такие меры помогут обеспечить приоритетное право для жителей многоквартирных домов на использование дворовой территории, повысить общественную безопасность и улучшить организацию городской среды. Он напомнил, что сейчас парковка коммерческого транспорта возле жилых домов уже ограничена, и считает разумным применить аналогичные правила к каршерингу.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Андрей Епихин/ТАСС
Количество просмотров 23
29.01.2026 
Фото:Андрей Епихин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0