Глава АГР рассказал о последствиях пожара на экс-заводе VW в Калуге

Директор АГР: пожар не повредил производственную линию на автозаводе в Калуге

Производство автомобилей Tenet на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге продолжает работать без перебоев, несмотря на пожар, который случился 28 января 2026 года. Об этом рассказал Андрей Карагин — генеральный директор компании «АГР Холдинг», которая сейчас владеет этим предприятием.

Огонь вспыхнул в одном из вспомогательных помещений, но важное оборудование и комплектующие, необходимые для выпуска машин, не пострадали. По словам Карагина, инцидент не повлиял на процесс сборки, и завод стабильно выполняет свои задачи.

Завод сохраняет обычный ритм работы, и планы по выпуску авто на январь, составляющие 8798 машин, остаются в силе. Присутствие пожарных из МЧС помогло быстро справиться с возгоранием и минимизировать последствия.

Производство автомобилей Tenet ведется с 2025 года, а в ассортименте представлены три модели, которые являются ребрендингом китайских машин Chery: Tenet T4 (аналог Chery Tiggo 4), Tenet T7 (Chery Tiggo 7L) и Tenet T8 (Chery Tiggo 8 Plus).

В ближайшее время планируется запуск еще одной — флагманской — модели с индексом T9, что обещает расширить предложение марки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

