В РФ призвали не наказывать водителей за пересечение заснеженной разметки

Депутат Федяев: Водителей нельзя штрафовать за нарушение заснеженной разметки

Владельцев автомобилей нельзя наказывать штрафами за несоблюдение разметки, если она оказалась плохо видна из-за снега, льда или грязи, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Парламентарий прокомментировал просьбу Национального автомобильного союза к МВД отказаться от наказаний за подобные нарушения в период снегопадов. По мнению Федяева, сейчас в действующем законодательстве уже есть нормы, позволяющие решать такие проблемы без внедрения новых правил.

Он объяснил, что оформление протоколов за нарушение разметки – дело непростое. Автоматические камеры лишь предварительно отбирают материалы, но окончательное решение принимает инспектор ГИБДД, который обязан учесть все детали. Если на записи видно, что линии на дороге полностью замело, и водителю было физически невозможно их разглядеть, это исключает штрафные санкции.

Депутат добавил, что в таких условиях автомобилисты ориентируются на саму ситуацию на дороге, знаки и правила безопасности, которые важнее разметки. Он посоветовал обжаловать штрафы, полученные после сильного снегопада, так как для этого существует юридическая процедура.

На данный момент в России штрафы за нарушения разметки и неправильную парковку варьируются от 500 до 5 тысяч рублей.

Отметим, что в столице камеры временно отключали в период снегопадов, чтобы избежать фиксации спорных случаев, когда из-за плохой видимости разметки сложно объективно определить нарушение.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Фото:Depositphotos
