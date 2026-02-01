#
Как не лишиться машины: ошибки таксистов, за которые забирают авто в Москве

Московская автодорожная инспекция в 2025 году изъяла более 2600 такси у нарушителей

В Москве в течение 2025 года МАДИ изъяла свыше 2,6 тысячи автомобилей такси у перевозчиков, которые не соблюдали требования законодательства. Такие данные 30 января опубликовал Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Машины забирали согласно статье 27.10 КоАП РФ. При этом за год инспекторы проверили больше 36 тысяч таксомоторов. В Департаменте транспорта напоминают, что владельцы такси должны следить, чтобы водители проходили обязательные медосмотры, сдавали экзамены по знанию города и умению действовать в случаях ЧС, а также чтобы автомобили были технически исправны перед сменой.

Размер штрафов за нарушения колеблется от 3 до 15 тыс. рублей в зависимости от серьезности проступка. Хоть наказания и кажутся строгими, такой контроль помогает обеспечить безопасность пассажиров и повысить качество транспортных услуг в столице.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Источник:  Авто Mail
