Как не лишиться машины: ошибки таксистов, за которые забирают авто в Москве
В Москве в течение 2025 года МАДИ изъяла свыше 2,6 тысячи автомобилей такси у перевозчиков, которые не соблюдали требования законодательства. Такие данные 30 января опубликовал Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Машины забирали согласно статье 27.10 КоАП РФ. При этом за год инспекторы проверили больше 36 тысяч таксомоторов. В Департаменте транспорта напоминают, что владельцы такси должны следить, чтобы водители проходили обязательные медосмотры, сдавали экзамены по знанию города и умению действовать в случаях ЧС, а также чтобы автомобили были технически исправны перед сменой.
Размер штрафов за нарушения колеблется от 3 до 15 тыс. рублей в зависимости от серьезности проступка. Хоть наказания и кажутся строгими, такой контроль помогает обеспечить безопасность пассажиров и повысить качество транспортных услуг в столице.
