На эти неочевидные штрафы легко нарваться водителям зимой

Топ-5 штрафов, на которые легко нарваться во время снегопадов

Зимой, когда город покрыт снегом, водителям стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать не только поломок авто, но и штрафов за многие, на первый взгляд неочевидные нарушения ПДД. Об этом рассказали эксперты, выделив самые частые проблемы сезона.

Парковаться на газоне зимой, как и в другие времена года, строго запрещено, хотя под снежной пеленой рассмотреть траву не так просто. За это нарушение в Москве штрафуют физлиц на 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 30 тысяч, а компании – на 300 тысяч. В Петербурге суммы немного отличаются: граждане платят от 3 до 5 тысяч, чиновники – от 5 до 40, а организации – от 150 до полумиллиона рублей. Стоит добавить, что в начале января депутат Алексей Цивилев предложил смягчить наказания и при первом нарушении ограничиться предупреждением вместе с ссылкой на специальный реестр зеленых насаждений.

Вдобавок зимой водителям нужно внимательнее относиться к парковке, чтобы машина не мешала работе снегоуборочной техники. Если авто припарковано с нарушениями, есть риск не только штрафа, но и эвакуации на спецстоянку, что влечет дополнительные расходы. При корректной остановке машину могут просто переставить в другое место поблизости без взысканий. В Москве размер штрафа за парковку с препятствиями для уборочной техники начинается от 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, зимой надо обращать внимание на состояние автомобиля: снежные «шапки» на кузове, неисправные дворники и замерзшая омывающая жидкость могут в дальнейшем привести к серьезным неприятностям и дополнительным затратам. Правильная очистка машины и прогрев мотора тоже играют большую роль в сохранении техники в рабочем состоянии и предотвращении штрафов.

Водители должны помнить, что оставлять автомобиль покрытым снегом – это не только опасно, но и чревато штрафами. Если на машине не убрать снег и номера окажутся нечитаемыми, или световые приборы будут заблокированы, можно получить штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.2 и ст. 12.20 КоАП. К слову, если снег с крыши слетит на другой автомобиль при езде, ответственность возлагается на владельца заснеженного транспорта.

Очищать машину зимой стоит аккуратно: сбивать лед и снег прямо на дорогу – плохая идея. Это может затруднить движение другим участникам дорожного движения и квалифицируется по ст. 12.33 КоАП как создание помех. А еще не стоит забывать о том, что прогревать машину с работающим двигателем в жилых районах более пяти минут запрещено. За такую стоянку штрафуют на 1500 рублей, а в столице и Петербурге сумма вырастает до 3000.

Кроме того, зимой особое внимание нужно уделять исправности дворников и стеклоомывателя. За неисправные щетки или замерзшую омывающую жидкость полагается штраф в 500 рублей. В некоторых случаях инспектор может даже запретить продолжать движение, если омыватель не работает или жидкость не обеспечивает очистку стекла.

