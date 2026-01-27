#
27 января
В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки

Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить штрафы за неоплату паркови

Власти Санкт-Петербурга собираются повысить размер штрафов за стоянку без оплаты на платной парковке. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную проверку.

Для частных автомобилистов планируют увеличить штраф с 3000 до 5000 рублей. При этом юрлица рискуют заплатить уже до 30 000 рублей – сейчас сумма одинаковая для всех.

Платить штраф будут, если:

  • парковка осталась неоплаченной;
  • оплата произошла после первых 15 минут;
  • машина не покинула место в течение 10 минут после внесения оплаты;
  • оплачено меньше времени, чем фактически использовалось место;
  • допущены ошибки в данных;
  • между оплачиваемыми интервалами возник временной разрыв; при этом водитель не оплатил следующий период и не выехал в течение 10 минут.
Самые загруженные зоны платных парковок находятся в пяти районах города: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и на Крестовском острове, где расположено свыше 47 тысяч платных парковочных мест.

Оплата требуется ежедневно с восьми утра до восьми вечера, а вот в остальное время парковаться можно бесплатно.

Кроме того, с октября 2025 года в Петербурге подорожала стоянка на наиболее загруженных улицах. Теперь максимальная почасовая ставка для легковых автомобилей достигла 360 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.

