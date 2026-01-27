В Петербурге поднимут штрафы за неоплату парковки
Власти Санкт-Петербурга собираются повысить размер штрафов за стоянку без оплаты на платной парковке. Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную проверку.
Для частных автомобилистов планируют увеличить штраф с 3000 до 5000 рублей. При этом юрлица рискуют заплатить уже до 30 000 рублей – сейчас сумма одинаковая для всех.
Платить штраф будут, если:
- парковка осталась неоплаченной;
- оплата произошла после первых 15 минут;
- машина не покинула место в течение 10 минут после внесения оплаты;
- оплачено меньше времени, чем фактически использовалось место;
- допущены ошибки в данных;
- между оплачиваемыми интервалами возник временной разрыв; при этом водитель не оплатил следующий период и не выехал в течение 10 минут.
Самые загруженные зоны платных парковок находятся в пяти районах города: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и на Крестовском острове, где расположено свыше 47 тысяч платных парковочных мест.
Оплата требуется ежедневно с восьми утра до восьми вечера, а вот в остальное время парковаться можно бесплатно.
Кроме того, с октября 2025 года в Петербурге подорожала стоянка на наиболее загруженных улицах. Теперь максимальная почасовая ставка для легковых автомобилей достигла 360 рублей.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что РФ в возобновили продажи новых кроссоверов Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте