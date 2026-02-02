#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Полмиллиона машин марки Hyundai попали под отзыв из-за опасного дефекта

Hyundai Palisade массово отзывают в США из-за проблем с подушками безопасности

Hyundai объявила о национальной отзывной кампании, затрагивающей автомобили Palisade модельных годов с 2020 по 2025, реализованные на территории США. Помимо уже проданных машин, у дилеров остаются новые автомобили, которые пока не были реализованы.

Рекомендуем
Надежно и недорого: 3 пикапа по цене Sollers ST6

Во время проверки безопасности Национальным управлением безопасности дорожного движения США выяснилось, что подушки безопасности, установленные для пассажиров на третьем ряду в Palisade 2025 года выпуска, раскрывались с отклонением от нормы, что способно вызвать травмы. При повторном краш-тесте выявилась та же проблема.

В компании Hyundai уже приступили к устранению неисправности. Представители марки подтвердили, что неисправность найдена во всех отзываемых машинах, и она связана именно с боковыми шторками безопасности, предназначенными для заднего ряда сидений. Несмотря на то, что подробной информации пока немного, владельцы начнут получать уведомления с марта.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

В дополнение к отзыву Hyundai временно прекратила продажу Palisade в США. Все машины, остающиеся на складах дилеров, не будут реализовываться до тех пор, пока не появится надёжное решение проблемы.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1755
02.02.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв