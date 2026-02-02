Полмиллиона машин марки Hyundai попали под отзыв из-за опасного дефекта

Hyundai Palisade массово отзывают в США из-за проблем с подушками безопасности

Hyundai объявила о национальной отзывной кампании, затрагивающей автомобили Palisade модельных годов с 2020 по 2025, реализованные на территории США. Помимо уже проданных машин, у дилеров остаются новые автомобили, которые пока не были реализованы.

Во время проверки безопасности Национальным управлением безопасности дорожного движения США выяснилось, что подушки безопасности, установленные для пассажиров на третьем ряду в Palisade 2025 года выпуска, раскрывались с отклонением от нормы, что способно вызвать травмы. При повторном краш-тесте выявилась та же проблема.

В компании Hyundai уже приступили к устранению неисправности. Представители марки подтвердили, что неисправность найдена во всех отзываемых машинах, и она связана именно с боковыми шторками безопасности, предназначенными для заднего ряда сидений. Несмотря на то, что подробной информации пока немного, владельцы начнут получать уведомления с марта.

Hyundai Palisade

В дополнение к отзыву Hyundai временно прекратила продажу Palisade в США. Все машины, остающиеся на складах дилеров, не будут реализовываться до тех пор, пока не появится надёжное решение проблемы.

Hyundai Palisade

