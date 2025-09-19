#
>
Будущее электротранспорта России определят в Москве
19 сентября
Будущее электротранспорта России определят в Москве
19 сентября
Hyundai Palisade
19 сентября
Hyundai Palisade попал под отзыв из-за серьезных проблем с безопасностью
Hyundai Palisade попал под отзыв из-за серьезных проблем с безопасностью

Южнокорейская компания Hyundai начала масштабный отзыв 568 580 кроссоверов Palisade, которые были проданы на территории США с 2020 по 2025 годы.

Основная проблема заключается в пряжках ремней безопасности, которые не обеспечивают достаточную фиксацию, что может повысить риск получения травм при аварии, так как ремень не сможет удержать пассажира.

Согласно Национальному управлению по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблемные узлы пряжек были поставлены компанией ZF Lifetec и не соответствуют необходимым размерам.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Расследование по этому делу стартовало в 2023 году, однако Hyundai, ZF Lifetec и Управлению по расследованию дефектов (ODI) потребовалось более года для выявления настоящей причины проблемы.

Владельцам авто рекомендуется до начала замены пряжек в ноябре вставлять ремень стремительным движением, проверять его фиксацию и слушать громкий щелчок. В условиях холодной погоды стоит быть особенно внимательными, так как фиксация может ослабевать.

В последний раз Hyundai отзывал автомобили в России в мае 2025 года, когда сервисное обслуживание было необходимо около 100 тысяч моделей, включая Grandeur, Genesis Coupe и Solaris, из-за потенциального короткого замыкания в блоке ABS.

Источник:  Reuters
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
19.09.2025 
Фото:Hyundai
