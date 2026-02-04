Легендарный японский внедорожник возвращается: новые фото

Новый Mitsubishi Pajero опять сняли на фото: новые подробности

Mitsubishi Motors разрабатывает новое поколение рамного внедорожника Shogun, который в дальнейшем может стать частью возвращения бренда на рынки Великобритании и Европы. Ранее прототипы модели замечали на испытаниях в США, теперь Pajero выбрался на дороги Германии.

Его фото опубликовало издание Auto Express. Ожидается, что авто пятого поколения сохранит классическую концепцию: крупные габариты, рамную конструкцию и ориентированность на тяжелое бездорожье.

По предварительной информации, по размерам новинка будет сопоставима с Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Судя по тестовым машинам, модель получит массивную переднюю часть с большой решеткой радиатора и сохранит двигатель внутреннего сгорания.

Ожидается, что внедорожник будет построен на новой лестничной раме, которая используется в пикапе L200 образца 2026 года. Платформа предусматривает полный привод с несколькими режимами движения. В качестве базового мотора может использоваться модернизированный 2,4-литровый дизель мощностью около 204 л. с. и крутящим моментом 470 Нм. При этом архитектура допускает применение электрифицированных силовых установок.

Премьера Shogun может состояться к середине 2026 года, а продажи начаться в 2027-м, однако официального подтверждения планов по рынку ЕС пока нет.

