#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Легендарный японский внедорожник возвращается: новые фото

Новый Mitsubishi Pajero опять сняли на фото: новые подробности

Mitsubishi Motors разрабатывает новое поколение рамного внедорожника Shogun, который в дальнейшем может стать частью возвращения бренда на рынки Великобритании и Европы. Ранее прототипы модели замечали на испытаниях в США, теперь Pajero выбрался на дороги Германии.

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Его фото опубликовало издание Auto Express. Ожидается, что авто пятого поколения сохранит классическую концепцию: крупные габариты, рамную конструкцию и ориентированность на тяжелое бездорожье.

По предварительной информации, по размерам новинка будет сопоставима с Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Судя по тестовым машинам, модель получит массивную переднюю часть с большой решеткой радиатора и сохранит двигатель внутреннего сгорания.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ожидается, что внедорожник будет построен на новой лестничной раме, которая используется в пикапе L200 образца 2026 года. Платформа предусматривает полный привод с несколькими режимами движения. В качестве базового мотора может использоваться модернизированный 2,4-литровый дизель мощностью около 204 л. с. и крутящим моментом 470 Нм. При этом архитектура допускает применение электрифицированных силовых установок.

Премьера Shogun может состояться к середине 2026 года, а продажи начаться в 2027-м, однако официального подтверждения планов по рынку ЕС пока нет.

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  Auto Express
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Auto Express
Количество просмотров 10859
04.02.2026 
Фото:Auto Express
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Pajero

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв