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Знаменитый недорогой японский внедорожник возвращается: первые фото

Появились снимки нового внедорожника Mitsubishi Pajero

Сообщается, что Mitsubishi приступила к дорожным испытаниям своего нового кроссовера, который предполагается как преемник Pajero, ушедшего с мировых рынков несколько лет назад.

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Издание Auto Week представило фотографии закамуфлированного прототипа большого кроссовера, который, вероятно, является новым Pajero.

Некоторые элементы светотехники под пленкой указывают на концепт Xforce, представленный в 2023 году. Кроме того, передняя часть автомобиля с наклоном стоек напоминает модель L200/Triton.

Новый внедорожник Mitsubishi на тестах
Новый внедорожник Mitsubishi на тестах

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Существует и другая версия, согласно которой увиденный на испытаниях прототип может оказаться новым Pajero Sport.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

Новый внедорожник Mitsubishi на тестах
Новый внедорожник Mitsubishi на тестах
Новый внедорожник Mitsubishi на тестах
Новый внедорожник Mitsubishi на тестах
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto Week

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Ушакова Ирина
Фото:Auto Week
14.07.2025 
Фото:Auto Week
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