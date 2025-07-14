Знаменитый недорогой японский внедорожник возвращается: первые фото

Появились снимки нового внедорожника Mitsubishi Pajero

Сообщается, что Mitsubishi приступила к дорожным испытаниям своего нового кроссовера, который предполагается как преемник Pajero, ушедшего с мировых рынков несколько лет назад.

Издание Auto Week представило фотографии закамуфлированного прототипа большого кроссовера, который, вероятно, является новым Pajero.

Некоторые элементы светотехники под пленкой указывают на концепт Xforce, представленный в 2023 году. Кроме того, передняя часть автомобиля с наклоном стоек напоминает модель L200/Triton.

Новый внедорожник Mitsubishi на тестах

Существует и другая версия, согласно которой увиденный на испытаниях прототип может оказаться новым Pajero Sport.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: Auto Week