Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

2,75 млн рублей: этот новый кроссовер похож на Porsche

Марка Aito показала первые официальные фото своего нового кроссовера M6

Марка Aito, являющаяся брендом Seres и Huawei, опубликовала первые официальные фотографии своего нового кроссовера M6 без камуфляжа. Запуск авто планируется на второй квартал 2026 года, а ее стоимость составит примерно 250 тыс. юаней (около 2,75 млн рублей).

Aito M6
Aito M6

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Модель займет нишу между M5 и M7 в линейке марки. Экстерьер выполнен в фирменном стиле Aito: глухая передняя панель, покатый рельефный капот и сплошной задний фонарь. В анфас и профиль M6 напоминает кроссоверы Porsche последних поколений.

Официально сообщается, что модель будет оснащена операционной системой Huawei HarmonyOS и 15,6-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Интеллектуальная система управления Qiankun с ADS 4 окажется доступна во всех комплектациях, а лидар – только в топовом исполнении.

Aito M6
Aito M6

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ожидается, что автомобиль будет продаваться как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте, но технические характеристики пока не раскрываются.

Длина Aito M6 составит около 4850 мм, а колесная база – 2900 миллиметров.

Aito M6
Aito M6

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Aito
Количество просмотров 13661
08.02.2026 
Фото:Aito
Поделиться:
Оцените материал:
0