2,75 млн рублей: этот новый кроссовер похож на Porsche
Марка Aito, являющаяся брендом Seres и Huawei, опубликовала первые официальные фотографии своего нового кроссовера M6 без камуфляжа. Запуск авто планируется на второй квартал 2026 года, а ее стоимость составит примерно 250 тыс. юаней (около 2,75 млн рублей).
Модель займет нишу между M5 и M7 в линейке марки. Экстерьер выполнен в фирменном стиле Aito: глухая передняя панель, покатый рельефный капот и сплошной задний фонарь. В анфас и профиль M6 напоминает кроссоверы Porsche последних поколений.
Официально сообщается, что модель будет оснащена операционной системой Huawei HarmonyOS и 15,6-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. Интеллектуальная система управления Qiankun с ADS 4 окажется доступна во всех комплектациях, а лидар – только в топовом исполнении.
Ожидается, что автомобиль будет продаваться как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте, но технические характеристики пока не раскрываются.
Длина Aito M6 составит около 4850 мм, а колесная база – 2900 миллиметров.
