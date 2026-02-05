Что можно купить вместо самого популярного китайского кроссовера в России

Haval Jolion популярен в РФ, но за его цену можно купить авто марок Kia и Toyota

Кроссовер Haval Jolion по-прежнему лидирует среди иномарок в российских продажах, оставаясь самым востребованным автомобилем в своем сегменте. Однако за такие деньги уже можно присмотреть и другие иностранные модели, правда, далеко не все они будут новыми кроссоверами с полным приводом.

Сравнивать удобнее всего по ценам. Базовая версия Jolion Comfort с мотором 1,5 литра и механической коробкой оценивается в 1 999 000 рублей. А вот топовый Jolion Tech+ с полным приводом и роботизированной трансмиссией обойдется уже почти в 2,9 миллиона. И если за сумму, равную стоимости начальной комплектации, подобрать что-то кроме китайских или российских машин почти нереально – разве что под заказ с непредсказуемыми итоговыми тратами, – то на деньги от топового Jolion выбор уже есть.

Например, за те же 2,9 млн рублей можно приобрести седан Kia K3. Он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, вариатором и передним приводом.

Другой вариант в этом ценовом диапазоне – Toyota Corolla, классический и проверенный временем автомобиль. В общем-то, выбор сводится к тому, что важнее: высокая посадка и полный привод от китайского кроссовера или статус и репутация проверенных корейского и японского брендов в лице седанов.

