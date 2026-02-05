Путешествия
12 февраля
12 февраля
Быстро и экономно — выбираем правильную скорость на трассе

Авто Mail объяснил, почему важно знать крейсерскую скорость своей машины

Мы часто слышим понятие «крейсерская скорость», а что это такое на самом деле?

150 л.с. и точка! Что такое «разумная достаточность» для городской машины

На крейсерской скорости автомобиль обеспечивает наилучшую экономичность на длительных маршрутах. Иными словами, это такая постоянная скорость движения, при которой топливо расходуется максимально эффективно, а машина перемещается из точки А в точку Б наиболее быстро. Тут имеет влияние множество факторов: сопротивление воздуха, вес и нагрузка, тип трансмиссии, давление в шинах, качество дорожного покрытия и многое другое.

Считается, что крейсерские скорости легковых автомобилей лежат в диапазоне от 80 до 130 км/ч, если брать во внимание весь спектр транспортных средств, от малолитражек до премиум-класса. Так как же подобрать крейсерскую скорость конкретно для вашей машины?

Источник отмечает, что наиболее эффективный способ подобрать крейсерскую скорость – экспериментально установить, на какой постоянной скорости на трассе автомобиль демонстрирует наименьший расход топлива. Чтобы сократить время поиска, рекомендуется учесть особенности машины – вес, кузов, двигатель, шины, покрытие. Для компактных городских машин оптимальные значения будут находиться около 80–90 км/ч, для премиум-седанов – около 120-130 км/ч.

Правильно подобранная крейсерская скорость – ключ к экономии топлива, снижению износа мотора и ходовой части, уменьшению шумов и вибраций, а значит – к повышению комфорта водителя и пассажиров.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / wirestock
05.02.2026 
Фото:freepik / wirestock
