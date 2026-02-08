Гран-при
#
Hongqi HQ9 — рассказываем, кому без него не обойтись!

Эксперт «За рулем» рассказал, на кого ориентирован новый минивэн Hongqi HQ9

В рамках большого тест-драйва эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о недавнем дебютанте российского авторынка и участнике Гран-при «За рулем» минивэне Hongqi HQ9.

На минивэне стоят те же мотор и коробка (2.0 турбо на 245 сил и 8‑ступенчатый автомат), что и на кроссовере Hongqi HS5, но настроены они по-другому, отмечает эксперт. У машины независимая подвеска всех колес, шины 225/55 R18, удобное водительское кресло, система активного шумоподавления, весьма комфортабельный салон (хоть и не без нюансов) и электроприводы сдвижных дверей.

Короче говоря – большой, богатый и дорогой. А на кого рассчитан Hongqi HQ9? Кто должен предпочесть его уже имеющимся на российском рынке весьма внушительным конкурентам? Об этом – в коротком клипе!

Ну а если не посмотрели этот тест-драйв в момент его выхода – добро пожаловать в полную версию на VK Видео!

