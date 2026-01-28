Выбираем лучший новый минивэн — выигрываем Ладу
Все меньше времени остается до финала престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026, в которой наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, дебютировавшие в нашей стране в прошлом году. Если вы не успели присоединиться, сейчас самое время – ведь у вас еще есть возможность стать членом жюри и выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Давайте пробежимся по основным моментам: что за конкурс такой?
За 2025 год на российском авторынке появилось 54 новинки. Тут у нас абсолютные новички (обновления моторной гаммы или списка комплектаций – не в счет), а также новообразованные российские прокси-марки, также обеспечившие авторынку России несколько довольно ярких премьер. Для вашего удобства мы разбили всех дебютантов 2025 года на 10 классов.
Вот, например, как выглядит список в классе минивэнов:
На первый взгляд машины очень похожие! Но на самом деле движки, тип привода, оснащение и цены – на любой вкус и кошелек. Читайте про каждый минивэн по приведенным выше ссылкам, голосуйте за понравившуюся модель прямо под этой публикацией и переходите в большое онлайн-голосование. Там вы сможете выбрать своего фаворита в каждом из 10 классов. «Угадывать» тут не нужно – важно исключительно ваше мнение!
В благодарность за то, что вы нашли время его высказать, мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса машину. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross
Чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, не забудьте при голосовании оставить свои контакты, чтобы мы смогли найти счастливчика!
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
