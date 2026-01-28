Выбираем лучший новый минивэн — выигрываем Ладу

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось три новых минивэна

Все меньше времени остается до финала престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026, в которой наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, дебютировавшие в нашей стране в прошлом году. Если вы не успели присоединиться, сейчас самое время – ведь у вас еще есть возможность стать членом жюри и выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Давайте пробежимся по основным моментам: что за конкурс такой?

За 2025 год на российском авторынке появилось 54 новинки. Тут у нас абсолютные новички (обновления моторной гаммы или списка комплектаций – не в счет), а также новообразованные российские прокси-марки, также обеспечившие авторынку России несколько довольно ярких премьер. Для вашего удобства мы разбили всех дебютантов 2025 года на 10 классов.

Вот, например, как выглядит список в классе минивэнов:

Sollers SP7, минивэн, 237 л. с., передний привод BAW MPV, минивэн, 144 л. с., задний привод

Hongqi HQ9, минивэн, 245 л. с., передний привод

На первый взгляд машины очень похожие! Но на самом деле движки, тип привода, оснащение и цены – на любой вкус и кошелек. Читайте про каждый минивэн по приведенным выше ссылкам, голосуйте за понравившуюся модель прямо под этой публикацией и переходите в большое онлайн-голосование. Там вы сможете выбрать своего фаворита в каждом из 10 классов. «Угадывать» тут не нужно – важно исключительно ваше мнение!

В благодарность за то, что вы нашли время его высказать, мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса машину. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross

Чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, не забудьте при голосовании оставить свои контакты, чтобы мы смогли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.