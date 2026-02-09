#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Взять на час или купить: как россияне выбирают авто для аренды и для себя

Эксперты Сбера: регион и образ жизни диктуют автомобильные предпочтения

Автомобилисты в России все чаще совмещают разные форматы владения машиной, гибко переключаясь между личным авто и краткосрочной арендой.

Причем модели, которые выбирают для каршеринга, чаще всего не совпадают с теми, что покупают в собственность. Специалисты Экосистемы Сбера для автолюбителей рассказали, как сценарии использования различаются в зависимости от типа города.

В Москве и Санкт-Петербурге автомобиль стал дополнением к развитому общественному транспорту, а каршеринг позволяет решать точечные задачи – быстро доехать на встречу или с комфортом привезти груз. Средняя поездка здесь короткая, около получаса, поэтому в аренде особенно востребованы компактные и маневренные модели, такие как Geely Coolray или электромобиль Volkswagen ID.4. А вот для личного гаража жители столиц чаще выбирают проверенные и практичные машины, будь то подержанные Kia Rio и Toyota Camry или новые Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.

В городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Краснодар или Нижний Новгород, каршеринг берут на более долгие сроки – на несколько часов или целый день, чтобы объехать несколько районов. Здесь уже в приоритете вместительность и проходимость, поэтому в лидерах аренды кроссоверы Haval H3 и тот же Geely Coolray. Интерес к внедорожникам отражается и в покупках: среди личных автомобилей часто встречаются Kia Sportage, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и Lada Niva.

Особый случай – курортный Сочи, где спрос на аренду резко взлетает в туристический сезон. Гости города берут машины на полдня, чтобы покорить горные серпантины, что формирует спрос на авто с мощным двигателем и надежными тормозами, например Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. А вот в личном владении у жителей региона прочно обосновались легендарные внедорожники Toyota Land Cruiser и RAV4, BMW 3-й серии, Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.

Таким образом, выбор между «взять напрокат» и «купить» определяется конкретной жизненной задачей. Каршеринг закрывает потребность в подвижности на время, предлагая оптимальный для города или отдыха автомобиль, а в собственность приобретают универсальные машины «на все случаи жизни».

*Данные по каршерингу предоставлены компанией Ситидрайв.

09.02.2026 
