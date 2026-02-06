В новом Kia водитель садится не с той стороны: объясняем почему

Салон и мультимедиа концепта Kia PV5: необычная посадка и огромный багажник

Концепт Kia PV5 предлагает довольно нестандартный способ попасть за руль – водитель садится через глубокую и широко открывающуюся дверь переднего пассажира. Само место водителя регулируется в широких пределах и может оказаться более полулежащим, чем можно было бы ожидать. Рулевая колонка лишена того характерного для фургонов наклонного угла, а между передними подножками нет перегородки, что позволяет легко перемещаться между сиденьями.

Пассажирам на втором ряду предназначены сдвижные задние двери. В полностью открытом положении они перекрывают заднее колесо, что здорово помогает в тесных парковочных карманах. Правда, именно эта конструкция, скорее всего, и вынудила инженеров разместить зарядный порт прямо на переднем бампере.

В итоге для подключения к зарядке машину придется загонять носом вперед, а потом сдавать назад из потенциально узкого пространства. Любое другое расположение порта рисковало бы привести к контакту кабеля с сдвижными дверями или сделать его уязвимым для повреждений.

Особенности обзора и салона

Сидя за рулем, быстро понимаешь, зачем дизайнеры сделали такую низкую линию окон. Для тех, кто впереди, это обеспечивает отличный боковой обзор: водитель может видеть передние колеса в крайнем положении и точнее оценивать ширину автомобиля. Хотя создается впечатление, что и задним пассажирам должно быть так же просторно визуально, это лишь иллюзия – чем дальше вглубь салона, тем более замкнутым он кажется. Панорамная стеклянная крыша, как у некоторых моделей Citroën в этом классе, явно добавила бы больше света.

Зато пространства на втором ряду действительно много. Сиденья плоские, но достаточно широкие, чтобы трое взрослых разместились с комфортом. Из-за сдвижных дверей мест для мелочевки тут немного, но в спинках передних кресел есть карманы для смартфонов и порты для зарядки устройств. На центральной консоли внизу расположена точка крепления для модульной системы AddGear. Она работает по принципу, похожему на Dacia YouClip, позволяя цеплять небольшие органайзеры, крючки для сумок, держатели для гаджетов или подстаканники именно там, где это удобно.

Вместимость и практичность

При пяти посадочных местах огромный багажник PV5 предлагает более метра полезной длины, ширины и высоты. Если снять роликовую шторку и органайзер под полом, по каждому из этих параметров можно выиграть еще с полметра. Для сравнения, у Ford Tourneo Connect длина погрузочного пола при поднятых сиденьях – 900 мм, у короткобазного Volkswagen ID Buzz – 1200 мм. В такой объем без проблем поместятся крупные чемоданы, палатки или детская коляска.

Впрочем, при складывании второго ряда в полу багажника образуется высокий ступенчатый порог, что неидеально для перевозки длинных предметов. Переднее пассажирское сиденье не раскладывается в плоскость, а все пассажирские кресла несъемные. Ожидается, что грядущая семиместная версия PV5 предложит куда более гибкие варианты трансформации салона, так что главные козыри этого автомобиля как семейного микроавтобуса, возможно, еще впереди.

Мультимедийная система

Цифровая начинка PV5 выглядит несколько иначе, чем в других электромобилях Kia. Это первая модель марки, работающая на программной платформе Android от Google. Система функционирует достаточно шустро, графика яркая и четкая. Немного раздражает полное отсутствие физических кнопок для меню или климат-контроля – все эти функции перенесены в панель в нижней части сенсорного экрана. Она, кстати, остается на месте даже при активном Apple CarPlay. Зато на спице рулевого колеса справа есть две программируемые клавиши быстрого доступа, которым можно, например, назначить вызов настроек ассистентов вождения.

В целом, системе немного вредит отказ от физических органов управления, но чувствуется, что ее эргономику для использования в движении продумали вполне разумно. Отвлекает она от дороги куда меньше, чем многие другие современные интерфейсы.

