Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Владельцы Skoda Octavia второго поколения назвали основные проблемы модели

Почему владельцы Skoda Octavia II разочаровываются в своей легенде

Практичный салон и вместительный багажник Skoda Octavia второго поколения по-прежнему привлекают покупателей на вторичном рынке.

Однако за кажущейся надежностью скрывается ряд проблем, которые заставляют многих владельцев разочаровываться в автомобиле. Изучив мнения автовладельцев, можно выделить несколько типичных «болевых точек».

Владельцы часто сталкиваются с мелкими, но досадными неисправностями электрооборудования уже на среднем пробеге: выходят из строя стеклоподъемники, приводы зеркал и блоки парктроников.

Однако главной печалью становится двигатель. Многие жалуются на системный повышенный масложор, который порой достигает литра на 1500 км и не всегда устраняется даже после капитального ремонта. В особых случаях проблему решала только полная замена силового агрегата по гарантии.

Не добавляет уверенности и роботизированная коробка передач DSG7. Ее работа нередко сопровождается рывками, а отказы сцепления, маховика или дорогостоящего мехатроника – блока управления коробкой – становятся настоящим ударом по финансам.

Владельцы также отмечают, что адаптированная для наших дорог подвеска с увеличенным клиренсом может ухудшать устойчивость в поворотах, а лакокрасочное покрытие кузова подвержено сколам и коррозии.

Источник:  Лента.ру
Алексеева Елена
08.02.2026 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13