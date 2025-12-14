Эти иномарки все еще можно выгодно ввезти в Россию

Экология
14 декабря
14 декабря
14 декабря
Андрей Осипов, коммерческий директор ГК «Интерлизинг», сообщил, что наиболее привлекательными для импорта в Россию остаются автомобили с экономичными двигателями и доступными запчастями.

Он выделил Mazda 3 как лучшую модель по соотношению цены и расходов на обслуживание.

Mazda 3 – это компактный седан с экономичным двухлитровым двигателем мощностью менее 160 л.с. Она привлекательна для российского рынка благодаря большому числу сервисных центров и доступности запчастей. Этот вариант идеально подходит для тех, кто ищет надежный городской автомобиль.

Кроме того, популярный кроссовер Mazda CX-5 в базовой комплектации может быть ввезен в Россию за сумму от 2,7 до 2,8 млн рублей, включая утильсбор и доставку. За аналогичную цену доступны также модели Skoda Octavia и Karoq.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Еще одним перспективным вариантом для импорта является Kia Seltos. За 2 млн рублей покупатель получит корейский кроссовер с современным оснащением, включая мультимедийную систему, климат-контроль, бесключевой доступ и цифровую приборную панель.

Осипов отметил, что у Kia Seltos с 148-сильным двигателем 2.0 утильсбор будет невысоким. К числу выгодных для импорта автомобилей также он отнес Hyundai Elantra.

Mazda 3
Mazda CX-5
Skoda Octavia
Skoda Karoq
Kia Seltos
Hyundai Elantra
Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:За рулем | Производители
14.12.2025 
