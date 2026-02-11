#
Страховщики рассказали, насколько подорожает каско в 2026 году

Росгосстрах: средний полис каско может прибавить в цене 11–12% в этом году

Ремонт машин в России продолжает дорожать, и страховщики закладывают это в тарифы.

Как сообщил куратор направления каско компании Росгосстрах Дмитрий Кузнецов, удорожание запчастей в 2025 году затронуло практически все марки, но крайне неравномерно.

Китайские бренды с локальным производством, такие как Haval, добавили к цене на запчасти 6–8%, тогда как у Geely цены на ходовые детали взлетели на 30% — обогнав даже Mercedes-Benz и BMW. Абсолютными антирекордсменами стали Volkswagen Polo и Nissan Qashqai: капот первого подорожал в 3,5 раза, крыло и дверь – вдвое, у второго лобовое стекло прибавило 50%.

При этом есть и обратные примеры: у Haval Jolion передний бампер подешевел на 9%, капот и крылья – на 2%. Поэтому и тарифы на каско поведут себя по-разному: для одних моделей полис станет заметно дороже, по другим возможна коррекция вниз. В среднем же, по прогнозу аналитиков Росгосстраха, рост составит не менее 11–12% – и это все равно ниже темпов удорожания самих запчастей.

Страховщики пытаются удержать клиентов за счет гибких продуктов. Помогает расширение партнерства с дилерами и автопроизводителями, включая всех отечественных и большинство китайских игроков. Модели, ввезенные по параллельному импорту, страхуют выборочно, особенно редкие машины – только если могут гарантировать качественный ремонт.

Ситуация со сроками ремонта и наличием запчастей постепенно выправляется, но, как отмечают в компании, «какой ценой». На этом фоне сами страховщики предлагают смотреть на каско как на вынужденную, но все еще разумную меру. Убедительный аргумент – прямая арифметика: полис для Geely Atlas сегодня стоит немногим больше капота или передней двери, для Kia Rio – даже меньше цены этих деталей, а страховка на Volkswagen Polo обходится вдвое дешевле его капота.

Источник:  Росгосстрах
Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
11.02.2026 
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
