Названа причина, по которой Россия сократила импорт китайских автомобилей

Посол РФ в Китае Моргулов: в 2025 году на 44% уменьшились поставки авто из КНР

Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Общее падение двусторонней торговли составило чуть более 10% – гораздо скромнее, и это, по словам дипломата, вполне ожидаемо. Главная причина банальна: российский рынок попросту насытился.

Эксперт называет это не кризисом, а естественной паузой после нескольких лет безудержного роста.

Еще пару лет назад китайские бренды заполоняли салоны, замещая ушедших европейцев, корейцев и японцев. Сегодня «полки» переполнены, спрос стабилизировался, и прежние темпы наращивания поставок стали попросту не нужны.

При этом западные санкции, хоть и продолжают создавать фон, уже не играют решающей роли. Россия и Китай выстроили новые производственные и логистические связи, а расчеты практически полностью переведены в рубли и юани.

Торговля не останавливается – она просто переходит в новую фазу.

