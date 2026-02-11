#
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
12 февраля
Названа причина, по которой Россия сократила импорт китайских автомобилей

Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Общее падение двусторонней торговли составило чуть более 10% – гораздо скромнее, и это, по словам дипломата, вполне ожидаемо. Главная причина банальна: российский рынок попросту насытился.

Эксперт называет это не кризисом, а естественной паузой после нескольких лет безудержного роста.

Еще пару лет назад китайские бренды заполоняли салоны, замещая ушедших европейцев, корейцев и японцев. Сегодня «полки» переполнены, спрос стабилизировался, и прежние темпы наращивания поставок стали попросту не нужны.

При этом западные санкции, хоть и продолжают создавать фон, уже не играют решающей роли. Россия и Китай выстроили новые производственные и логистические связи, а расчеты практически полностью переведены в рубли и юани.

Торговля не останавливается – она просто переходит в новую фазу.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
11.02.2026 
Фото:Unsplash
