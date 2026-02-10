Что будет с продажами китайских авто в РФ в 2026 году: ответ эксперта

Эксперт Корнев: Мы прогнозируем падение доли китайских машин на рынке РФ до 40%

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев дал прогноз по продажам китайских автомобилей в России в 2026 году.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– За прошлый год продажи марок из КНР снизились на 26%, тогда как авторетейл в целом показал падение на 16%. В целом, из 1,3 миллиона новых легковых машин 672,4 тысячи сделок пришлась на «китайцев». Доля китайских машин сократилась с 58% в 2024 году до 51% по итогам 2024 года, а в декабре составила всего лишь 42% рынка. При этом с пяти до одной сократилось количество марок, которые смогли преодолеть планку в 100 тыс. реализованных за год автомобилей: в 2025 году это смог сделать только Haval. Из топ-10 китайских брендов только два показали положительную динамику: Yatour (36,5 тыс. реализованных авто) и GAC (21,3 тыс.), увеличившие продажи на 4-6%. Остальные бренды показали падение продаж от 9% до 47%.

Кроме того, о ситуации в китайском сегменте говорит факт сокращения сети шоу-румов марок из КНР. По итогам нашего исследования, за 2025 год было открыто всего 459 китайских шоу-румов, в три раза меньше, чем в 2024 году. Закрылось – 643, в 1,4 раза больше, чем в 2025 году. Это значит, что каждый четвертый салон, торгующий машинами китайских брендов, был закрыт совсем или сменил вывеску. Более сотни авторетейлеров предпочли больше не инвестировать в «китайцев», а решили строить бизнес с новыми российскими марками.

С учетом текущих трендов мы прогнозируем падение доли китайских марок на отечественном рынке до 40% и ниже по итогам первого квартала. Cреди причин – рост продаж «русифицированных» китайцев, то есть по факту собранных из китайских комплектующих, но формально российских (Tenet) и белорусских (Belgee) брендов.

