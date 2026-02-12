#
На что ушли миллиарды, обещанные российскому автопрому

Минпромторг: деньги на модульную платформу для автозаводов РФ ушли в другие отрасли

Средства, которые изначально планировалось выделить на создание Единой модульной платформы для отечественных автомобилей, пошли на другие задачи в промышленности.

Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, объяснив такое решение необходимостью оптимизировать бюджетные расходы. По сути, проект, на который закладывали миллиарды, просто не получил финансирования.

Ранее министр Антон Алиханов и вовсе заявил, что от этой капиталоемкой разработки пришлось отказаться. Производители сами не смогут потянуть такие затраты без господдержки, а ее сейчас нет. Речь идет именно об отказе от универсальной платформы, которую хотели делать в рамках федерального проекта по инновационному транспорту.

Объем планировавшегося финансирования

Вообще масштабы замысла были серьезными. Как сообщалось, на разработку ЕМП в течение пяти лет, с 2025 по 2030 год, предполагалось направить около 160 миллиардов рублей. Причем на первые три года, с 2025 по 2027-й, федеральный бюджет уже заложил почти 88 миллиардов. Эти планы озвучивал глава департамента автопрома Минпромторга Тигран Парсаданян еще в ноябре 2024 года.

Сейчас же, как уточнили в ведомстве, все силы и деньги сосредоточены на другом – на локализации самых критически важных для отрасли компонентов. В общем-то, фокус поддержки сместился с амбициозной платформенной стратегии на более приземленные, но насущные задачи по импортозамещению конкретных деталей и узлов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
