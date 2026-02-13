Дрифт на дороге может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой
Дрифт на обычной дороге – это не просто нарушение ПДД, а действие, которое может привести к реальному уголовному делу. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.
Комментарий юриста
Екатерина Нечаева, юрист:
– Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тысяч рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы.
Причем административная ответственность тоже никуда не девается. За сам факт создания помехи движению других машин можно получить штраф до 10 тысяч рублей. А если в процессе дрифта автомобиль выехал на полосу встречного движения, это отдельное нарушение. За него грозит либо лишение прав, либо денежное взыскание до 7,5 тысячи рублей.
Отдельно Нечаева отметила пешеходные переходы. Дрифт в такой зоне квалифицируется как непредоставление преимущества пешеходам. За это нарушителя ждёт штраф, который может достигать 2,5 тысячи рублей. В общем-то, увлечение экстремальным вождением в неположенном месте оказывается крайне рискованным предприятием с точки зрения закона.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube