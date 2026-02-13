#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Дрифт на дороге может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой

Юрист Нечаева: за дрифт грозит уголовная статья и до 2 лет лишения свободы

Дрифт на обычной дороге – это не просто нарушение ПДД, а действие, которое может привести к реальному уголовному делу. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Комментарий юриста

Екатерина Нечаева, юрист:

– Водителю грозит до 2 лет лишения свободы или штраф 300 тысяч рублей, если во время дрифта на дороге по его вине оказались в опасности или пострадали другие водители, а также пешеходы.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Причем административная ответственность тоже никуда не девается. За сам факт создания помехи движению других машин можно получить штраф до 10 тысяч рублей. А если в процессе дрифта автомобиль выехал на полосу встречного движения, это отдельное нарушение. За него грозит либо лишение прав, либо денежное взыскание до 7,5 тысячи рублей.

Отдельно Нечаева отметила пешеходные переходы. Дрифт в такой зоне квалифицируется как непредоставление преимущества пешеходам. За это нарушителя ждёт штраф, который может достигать 2,5 тысячи рублей. В общем-то, увлечение экстремальным вождением в неположенном месте оказывается крайне рискованным предприятием с точки зрения закона.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
13.02.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0