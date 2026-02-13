#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Китайский конкурент для Range Rover: что известно о новом флагмане Tank

Глава Tank анонсировал выход нового внедорожника в марте 2026 года

Глава компании Tank Гу Юкун через соцсети сообщил, что полноценный дебют нового флагмана запланирован на март 2026-го, сразу после новогодних праздников в Китае.

Рекомендуем
Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

По его словам, это будет продукт совершенно нового поколения, который займет место в премиальном сегменте внедорожников. Конкретные технические детали или точную дату старта продаж пока не называют.

Этот шаг – часть более масштабной стратегии материнского холдинга GWM по усилению позиций на рынке больших и дорогих гибридных автомобилей. Кстати, в феврале уже стали известны данные по другому флагманскому гибриду от GWM – шестиместному Wey V9X. Его длина составляет почти 5,3 метра, а база – 3,15 метра. Модель использует 800-вольтовую платформу с 2,0-литровым турбодвигателем и запасом хода на чистой электротяге до 363 километров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Техническая платформа и позиционирование

Пока неясно, будет ли новинка от Tank технически родственна этому Wey V9X или получит уникальную разработку. Однако сам факт анонса ясно дает понять: бренд готовит модель, которая по статусу окажется выше нынешних линеек – Tank 300, 400 и 500. Все ключевые параметры, от точных габаритов и мощности силовой установки до емкости батареи и ценника, остаются в строгой тайне до момента официальной подачи документов в регулирующие органы.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GWM
Количество просмотров 21
13.02.2026 
Фото:GWM
Поделиться:
Оцените материал:
0