Китайский конкурент для Range Rover: что известно о новом флагмане Tank

Глава Tank анонсировал выход нового внедорожника в марте 2026 года

Глава компании Tank Гу Юкун через соцсети сообщил, что полноценный дебют нового флагмана запланирован на март 2026-го, сразу после новогодних праздников в Китае.

По его словам, это будет продукт совершенно нового поколения, который займет место в премиальном сегменте внедорожников. Конкретные технические детали или точную дату старта продаж пока не называют.

Этот шаг – часть более масштабной стратегии материнского холдинга GWM по усилению позиций на рынке больших и дорогих гибридных автомобилей. Кстати, в феврале уже стали известны данные по другому флагманскому гибриду от GWM – шестиместному Wey V9X. Его длина составляет почти 5,3 метра, а база – 3,15 метра. Модель использует 800-вольтовую платформу с 2,0-литровым турбодвигателем и запасом хода на чистой электротяге до 363 километров.

Техническая платформа и позиционирование

Пока неясно, будет ли новинка от Tank технически родственна этому Wey V9X или получит уникальную разработку. Однако сам факт анонса ясно дает понять: бренд готовит модель, которая по статусу окажется выше нынешних линеек – Tank 300, 400 и 500. Все ключевые параметры, от точных габаритов и мощности силовой установки до емкости батареи и ценника, остаются в строгой тайне до момента официальной подачи документов в регулирующие органы.

