Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Полноприводный семейный кроссовер надежного бренда привезли в РФ

В РФ начались продажи Volkswagen Teramont Pro II 2026 года по цене от ₽5,8 млн

В РФ в продажу вышли новые Volkswagen Teramont Pro II. Teramont Pro II – один из самых больших кроссоверов в глобальной линейке Volkswagen. Длина кузова равна 5158 мм, размер колесной базы составляет 2980 мм.

Эти 5 кроссоверов с пробегом вам отдадут с огромной скидкой

Под капотом расположен 2.0 TSI мощностью 272 л. с., агрегатированный роботом DSG. Автомобиль во всех предлагаемых версиях оснащен системой полного привода 4Motion.

Кроссовер довольно дорогой. Так, под заказ из Китая дилеры обещают привезти его за 5,8 млн рублей, а те, что уже в пути и скоро прибудут, стоят уже 6,1-6,2 млн рублей.

Volkswagen Teramont Pro II
Volkswagen Teramont Pro II
Volkswagen Teramont Pro II
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
13.02.2026 
Фото:Autohome
Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-2