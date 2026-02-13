Полноприводный семейный кроссовер надежного бренда привезли в РФ

В РФ начались продажи Volkswagen Teramont Pro II 2026 года по цене от ₽5,8 млн

В РФ в продажу вышли новые Volkswagen Teramont Pro II. Teramont Pro II – один из самых больших кроссоверов в глобальной линейке Volkswagen. Длина кузова равна 5158 мм, размер колесной базы составляет 2980 мм.

Под капотом расположен 2.0 TSI мощностью 272 л. с., агрегатированный роботом DSG. Автомобиль во всех предлагаемых версиях оснащен системой полного привода 4Motion.

Кроссовер довольно дорогой. Так, под заказ из Китая дилеры обещают привезти его за 5,8 млн рублей, а те, что уже в пути и скоро прибудут, стоят уже 6,1-6,2 млн рублей.

