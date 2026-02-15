#
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов
Как выбрать максимально бесшумные шины? Вот несколько полезных советов

Эксперт Молодовский дал рекомендации по выбору автомобильных шин

Шум колес – это один из самых раздражающих звуков в машине, особенно для автомобилистов, часто передвигающихся по трассе.

От этого звука не спасет даже качественная шумоизоляция пола и арок. Выход один – тщательный выбор шин, ведь они очень сильно различаются по уровню шума, на который влияет множество параметров.

Шинный эксперт Андрей Молодовский перечислил эти параметры, а также дал полезные рекомендации по выбору качественных шин.

Комментарий эксперта

Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

– Шум от катящейся шины зависит от следующих факторов (в порядке значимости):

1) Дизайн протектора. Его можно назвать главной причиной повышенного или пониженного шума шины. Если упрощать, то на сегодняшний день самым громким будет направленный V-образный рисунок протектора, а самым тихим – асимметричный.

2) Техническое оснащение протектора.

  • Форма и направленность канавок, ламелей и блоков: если они частые и с повторяющимися размерами, то это приводит к увеличению монотонного шума. Стоит обратить внимание на блоки в плечевых зонах протектора. Ширина обычно у них одинаковая, а вот если длина их различается (чередуется по размеру меньше/больше), то это говорит о том, что производитель предпринял меры по улучшению акустического комфорта.
  • Скошены ли углы и грани блоков: угловые грани протекторных элементов создают больше вибраций (значит и шума) при входе в пятно контакта и выходе из него. Сегодня многие производители прибегают к небольшому скашиванию прямоугольных граней шашек протектора с целью уменьшения его шумности.
  • Оснащение стенок окружных каналов. При скоростной езде и контакте с дорогой, воздух в канавках и различных полостях создаёт часть общего шума от шины. Поэтому многие производители применяют в центральных водоотводящих каналах технологии, блокирующие акустический резонанс. Стенки канавок делают не гладкими, а с определёнными рельефными элементами (у продукции Nokian, например, это множественные сферические углубления наподобие покрытия мячей для гольфа, а у Hankook – мелкие клиновидные 3D-выступы по принципу безэховой камеры).
  • Шумопоглощающие технологии внутри шины. Многие шинные производители сегодня предоставляют потребителю покрышки с наклеенным на внутренний гермослой шины дополнительного слоя звукопоглощающего материала (поролона), который может снижать акустический гул на несколько децибел.

3) Состав резиновой смеси. Проще говоря, насколько шина мягче и эластичнее. Чем выше эти характеристики у шины, тем она становится тише.

4) Размеры шины, индексы скорости/нагрузки, глубина протектора и прочее.

  • Чем больше у шины индексы нагрузки и скорости, тем она по определению будет жёстче. А чем жёстче – тем громче.
  • На жёсткость конструкции шины также влияет и её размер, поэтому одна и та же модель одного производителя может иметь разный класс шумности (например, по той же евромаркировке). Чем шире шина и высота её профиля меньше (так называемые низкопрофильные шины), тем конструкция покрышки жёстче, а значит вибраций и шума больше.
  • Глубина протектора влияет на количество проходимого через него воздуха, создающего дополнительный звуковой гул.

В заключение

На шумность шины косвенно влияют и дополнительные факторы: избыток или недостаток давления в шине, неправильная балансировка или разрегулированные углы развала-схождения колёс.

Водителям, стремящимся к акустическому комфорту, нужно принимать во внимание все перечисленные факторы при покупке той или иной модели шин, принимая во внимание рекомендации автопроизводителя, а также учитывая шумоизоляцию своего авто. От совокупности этих причин и зависит, какая шина будет тише или громче.

И помните о том, что многие технические ноу-хау, предпринимаемые для уменьшения шумности протектора, могут в определённой мере негативно влиять на главный функционал шины – её уровень сцепления с дорожным покрытием. Во всём нужен баланс!

Лежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
15.02.2026 
Фото:freepik / senivpetro
