Легендарный европейский кроссовер вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

Renault Duster, некогда один из самых популярных кроссоверов в стране, снова появился в продаже – правда, теперь его везут штучно из Объединённых Арабских Эмиратов. Стартовая цена на модель, которую у нас не выпускают с 2022 года, составляет чуть больше двух миллионов рублей.

Для контекста, даже базовый Haval Dargo 2024 года с передним приводом сегодня стоит от 2,8 млн, а прошлогодний Jetour T1 – минимум 3,77 млн. На этом фоне предложения по Duster выглядят заметно скромнее.

Цены и комплектации в регионах

Томская компания готова привезти кроссовер под заказ за 2 091 700 рублей, включив в стоимость льготный утильсбор. Это машина второго поколения в простейшем оснащении: мультируль, кондиционер, магнитола с монохромным экраном и электростеклоподъёмники только спереди. Под капотом – атмосферный двигатель 1.6 на 114 лошадиных сил в паре с вариатором, привод исключительно передний.

Во Владивостоке за 2,2 млн рублей предлагают версию с более богатой комплектацией. За эти деньги, помимо прочего, дают кожаную отделку руля, медиасистему с большим сенсорным экраном, подъемники на всех дверях, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками и кнопочный запуск двигателя.

Renault Duster

Цены в других городах тоже разнятся. В Реутове просят 2 297 000 рублей, в Воронеже – 2,3 млн, а в Благовещенске – 2,35 млн. Дальше – дороже: в Омске цена 2 448 000 рублей, в Екатеринбурге – 2 499 000. В Самаре и Перми за 2,5 и 2,55 млн рублей соответственно готовы поставить автомобиль с другой мультимедиа, которая уже поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Renault Duster

Самые высокие ценники обнаружились в Новосибирске и Санкт-Петербурге – 2,6 млн и 2,92 млн рублей. Причём техническая начинка у всех этих машин идентична: тот же 114-сильный мотор, вариатор и передний привод.

Кстати, пока в Россию везут машины прошлого поколения, в мире уже представили нового Duster. Третья генерация дебютировала в конце января в Индии, и внешне она почти не отличается от глобальной турецкой модели, разве что в деталях.

