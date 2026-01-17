#
Знаменитый Дастер вернулся в Россию с ценой ниже китайских аналогов

Renault Duster второго поколения из ОАЭ продают в РФ с ценой от 2,35 млн рублей

Кроссовер Renault Duster, выпускавшийся в России с 2011 по 2022 год, теперь завозят единичными партиями по альтернативным каналам. На заказ доступны модели второго поколения, предназначенные для рынка ОАЭ, по цене от 2 350 000 рублей.

Цены на китайские аналоги Renault Duster обычно выше. Например, новый Geely Atlas стоит от 3 760 990 рублей, Haval F7 2026 года – от 2 899 000 рублей, а Jaecoo J7 2025 года – минимум 3 019 000 рублей.

Стоимость нового Duster из ОАЭ начинается с 2 350 000 рублей у компаний из Симферополя и Благовещенска. В эту цену входит переднеприводный кроссовер в комплектации LE с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л. с. и вариатором.

Renault Duster
Renault Duster

Оснащение таких автомобилей включает кожаный мультифункциональный руль, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камеру кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов для зарядки.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

Кроме того, в Омске предлагают два автомобиля с 116-сильным двигателем. «Частник» оценивает их в 2 410 000 рублей, а компания – на 38 000 рублей дороже. В Перми доступен Renault Duster 2-го поколения румынского производства в максимальной комплектации за 2 690 000 рублей.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 6
17.01.2026 
Фото:Renault
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31