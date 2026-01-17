Знаменитый Дастер вернулся в Россию с ценой ниже китайских аналогов

Renault Duster второго поколения из ОАЭ продают в РФ с ценой от 2,35 млн рублей

Кроссовер Renault Duster, выпускавшийся в России с 2011 по 2022 год, теперь завозят единичными партиями по альтернативным каналам. На заказ доступны модели второго поколения, предназначенные для рынка ОАЭ, по цене от 2 350 000 рублей.

Цены на китайские аналоги Renault Duster обычно выше. Например, новый Geely Atlas стоит от 3 760 990 рублей, Haval F7 2026 года – от 2 899 000 рублей, а Jaecoo J7 2025 года – минимум 3 019 000 рублей.

Стоимость нового Duster из ОАЭ начинается с 2 350 000 рублей у компаний из Симферополя и Благовещенска. В эту цену входит переднеприводный кроссовер в комплектации LE с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л. с. и вариатором.

Оснащение таких автомобилей включает кожаный мультифункциональный руль, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камеру кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов для зарядки.

Кроме того, в Омске предлагают два автомобиля с 116-сильным двигателем. «Частник» оценивает их в 2 410 000 рублей, а компания – на 38 000 рублей дороже. В Перми доступен Renault Duster 2-го поколения румынского производства в максимальной комплектации за 2 690 000 рублей.

