#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер УАЗ Профи
13 января
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
Дизельный УАЗ Профи вышел в продажу с ценой...
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
13 января
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Kia зарегистрировала в России два товарных...
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
13 января
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
Эксперты: расставаться с машиной нужно на пике...

Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в России: называем цены

В РФ возобновили продажи новых кроссоверов Renault Duster по цене от 2,35 млн рублей

Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2011 по 2022 год производили в России, сейчас привозят по альтернативным схемам. Машины предназначены для рынка ОАЭ и продаются с минимальной ценой 2 350 000 рублей.

Рекомендуем
Чего на самом деле хочет от вас инспектор ГАИ, когда говорит эти фразы

Дешевле всего новый Duster готовы доставить компании из Симферополя и Благовещенска. За 2 350 000 рублей предлагается переднеприводная версия в комплектации LE с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л. с. и вариатором.

Оснащение таких автомобилей включает кожаный мультифункциональный руль, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, камеру кругового обзора, 17-дюймовые литые диски, датчики давления в шинах, контроль слепых зон и несколько USB-портов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Renault Duster
Renault Duster

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Омске также предлагают аналогичные кроссоверы с мотором на 116 л. с. по цене 2 410 000 рублей у частного лица и на 38 тысяч рублей дороже у компании.

В Перми можно заказать Renault Duster второй генерации за 2 690 000 рублей. Этот автомобиль румынского производства представлен в максимальной комплектации.

Renault Duster
Renault Duster
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 11
13.01.2026 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31