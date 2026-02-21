#
Пуск конвейера в Набережных Челнах приурочили к XXV съезду КПСС, который проходил в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года – и первый КАМАЗ‑5320 своим ходом ­прибыл на Красную площадь.
21 февраля
Первому КАМАЗу – 50 лет!
21 февраля
21 февраля
Названы самые популярные китайские машины в РФ

Geely Coolray и Haval Dargo выбыли из Топ-10 популярных китайских авто

Опубликован список ста самых популярных в России автомобилей китайских марок за 2025 год. На первом месте ожидаемо оказался Haval Jolion.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

На третью позицию попал еще один кроссовер тульского завода – Haval M6, а на второй оказался китайско-белорусский Belgee X50, клон Geely Coolray. Ниже них в первой десятке расположились Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan Uni-S, Belgee X70, Haval F7, Omoda C5 и Geely Atlas. А вот три фигуранта Топ-10 2024 года более в лидерах не значатся – это оригинальный Geely Coolray, а также Haval Dargo и Chery Tiggo 4 Pro.

По итогам 2025-го Chery Tiggo 4 Pro оказался на 12-й строчке, Haval Dargo – на 20-й, а Geely Coolray – на 29-й.

Что касается лидера китайского зачета Haval Jolion, то он опережает остальных с огромным отрывом (почти 66 тысяч проданных машин против 38 тысяч у Belgee X50), но все еще существенно недотягивает до результатов продаж Lada Vesta и, особенно, Lada Granta.

Источник:  Китайские автомобили
21.02.2026 
