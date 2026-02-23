#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы худшие советчики по ремонту и обслуживанию авто
23 февраля
Названы худшие советчики по ремонту и обслуживанию авто
Вредные советы по автомобилю обходятся...
Пенсионер в 92 года стал владельцем своего первого Porsche и уже заглядывается на второй
23 февраля
Пенсионер в 92 года стал владельцем своего первого Porsche и уже заглядывается на второй
Супруги Эванс купили первый Porsche Macan в...
Названы важные особенности эксплуатации электромобиля в условиях суровой зимы
23 февраля
Названы важные особенности эксплуатации электромобиля в условиях суровой зимы
Эксперт Головин дал рекомендации по зимней...

В Россию привезли необычные внедорожники Kia: названы цены

В России в продаже появились новые Kia Tasman по цене от 5,96 млн рублей

У дилеров в РФ появился первый пикап от корейской марки Kia – модель Tasman. Автомобили продают по схеме параллельного импорта.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Пикап есть в наличии у двух ретейлеров из Москвы. Стоимость начинается от 5 958 000 руб. за Tasman с пробегом 2 тыс. км. Новый пикап другой дилер продает за 6 750 000 руб.

Обе машины, продающиеся в России, представлены в комплектации X-Pro. Они оснащены 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 281 л. с., АКП. Привод полный.

Компания Kia представила свой первый пикап Tasman осенью 2024 года. Модель имеет несколько вариантов кузова: с двух- и однорядными кабинами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Kia Tasman
Kia Tasman

В интерьере нового пикапа выделяются три экрана: два 12,3-дюймовых для приборной панели и мультимедиа, а между ними находится 5-дюймовый монитор для настроек климат-контроля. У модели в качестве альтернативы предусмотрены традиционные физические клавиши в зоне подстаканников и на руле.

Kia Tasman
Kia Tasman
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 9
23.02.2026 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0