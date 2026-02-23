В Россию привезли необычные внедорожники Kia: названы цены

В России в продаже появились новые Kia Tasman по цене от 5,96 млн рублей

У дилеров в РФ появился первый пикап от корейской марки Kia – модель Tasman. Автомобили продают по схеме параллельного импорта.

Пикап есть в наличии у двух ретейлеров из Москвы. Стоимость начинается от 5 958 000 руб. за Tasman с пробегом 2 тыс. км. Новый пикап другой дилер продает за 6 750 000 руб.

Обе машины, продающиеся в России, представлены в комплектации X-Pro. Они оснащены 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 281 л. с., АКП. Привод полный.

Компания Kia представила свой первый пикап Tasman осенью 2024 года. Модель имеет несколько вариантов кузова: с двух- и однорядными кабинами.

Kia Tasman

В интерьере нового пикапа выделяются три экрана: два 12,3-дюймовых для приборной панели и мультимедиа, а между ними находится 5-дюймовый монитор для настроек климат-контроля. У модели в качестве альтернативы предусмотрены традиционные физические клавиши в зоне подстаканников и на руле.

Kia Tasman

