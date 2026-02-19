Новые Volkswagen Multivan уже доступны в РФ: называем цены

Дилеры в России готовятся к началу продаж Volkswagen Multivan 2026 года

Российские дилеры готовятся к старту продаж Volkswagen Multivan 2026 года выпуска.

Автомобили уже направляются к нам, их стоимость довольно высока.

Без скидок по трейд-ину и кредиту Multivan T7 со 150-сильным дизелем, роботом и передним приводом будет стоить 9 млн рублей.

Бензиновая модификация модели с двигателем мощностью 204 л. с. стоит из-за потолка «льготного» утильсбора в 160 л. с. уже 9,5 млн рублей.

Volkswagen Multivan

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

