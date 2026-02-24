Названы самые дешевые кроссоверы российских брендов

#
Топ-5 самых доступных кроссоверов российских марок

Китайские автомобили, появляясь на нашем рынке, все чаще меняют вывеску на новые российские бренды, созданные специально для них. Из-за этого доля чистых «китайцев» в продажах начала снижаться. Редакция «Автоновостей дня» составила список из пяти наиболее доступных кроссоверов, которые теперь официально считаются отечественными.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Самый доступный вариант

Лидером по доступности стал Москвич 3 – по сути, это перелицованная версия китайского JAC JS4. За экземпляр 2025 года в базовой комплектации «Стандарт плюс Телематика» сейчас просят от 1 952 000 рублей, хотя в феврале модель неожиданно подорожала. Под капотом у неё 1,5-литровый турбомотор на 136 л. с., шестиступенчатая механика и передний привод. В стандарте уже есть мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и 17-дюймовые диски.

Компактные и популярные модели

Следом идет Tenet T4, который собирают в Калуге на бывших мощностях Volkswagen. Эта почти полная копия Chery Tiggo 4 – один из лидеров продаж в своем классе. Минимальная цена начинается от 2 039 000 рублей. Базовая версия MT Line оснащается 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем, 5-ступенчатой МКП и передним приводом. Машина предлагает светодиодную оптику, камеру заднего вида с парктрониками, 10,25-дюймовый дисплей медиасистемы и множество обогревов.

Третье место занимает Solaris HC, известный в прошлом как Hyundai Creta. После резкого подорожания в январе 2026 года его цена теперь стартует от 2 430 000 рублей за комплектацию Prime. Самый бюджетный вариант получает 1,6-литровый 123-сильный двигатель, механическую 6-ступенчатую коробку и передний привод. В салоне – мультируль, 8-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер и фронтальные подушки безопасности.

У дилеров Lada еще можно найти кроссовер суббренда XCite – модель X-Cross 7. С учетом специальной скидки в 100 000 рублей его цена начинается от 2 449 000 рублей. Этот среднеразмерный переднеприводник построен на базе Chery Tiggo 7 Pro и оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. в паре с вариатором. В базе – 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый дисплей и шесть подушек безопасности.

Замыкает список Tenet T7, который в начале февраля неожиданно стал самым продаваемым кроссовером в России, обойдя даже Haval Jolion. Минимальная стоимость машины калужской сборки – 2 735 000 рублей.

Автомобиль унаследовал от Chery Tiggo 7L 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с мокрым сцеплением. Оснащение даже в базе очень богатое: полный зимний пакет, дистанционный запуск, бесключевой доступ, камера с парктрониками и 18-дюймовые диски.

Tenet T7
Solaris HC
XCite X-Cross 7
Москвич 3
Tenet T4

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
24.02.2026 
Фото:Depositphotos
