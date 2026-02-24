Названы самые дешевые кроссоверы российских брендов

Топ-5 самых доступных кроссоверов российских марок

Китайские автомобили, появляясь на нашем рынке, все чаще меняют вывеску на новые российские бренды, созданные специально для них. Из-за этого доля чистых «китайцев» в продажах начала снижаться. Редакция «Автоновостей дня» составила список из пяти наиболее доступных кроссоверов, которые теперь официально считаются отечественными.

Самый доступный вариант

Лидером по доступности стал Москвич 3 – по сути, это перелицованная версия китайского JAC JS4. За экземпляр 2025 года в базовой комплектации «Стандарт плюс Телематика» сейчас просят от 1 952 000 рублей, хотя в феврале модель неожиданно подорожала. Под капотом у неё 1,5-литровый турбомотор на 136 л. с., шестиступенчатая механика и передний привод. В стандарте уже есть мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и 17-дюймовые диски.

Компактные и популярные модели

Следом идет Tenet T4, который собирают в Калуге на бывших мощностях Volkswagen. Эта почти полная копия Chery Tiggo 4 – один из лидеров продаж в своем классе. Минимальная цена начинается от 2 039 000 рублей. Базовая версия MT Line оснащается 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем, 5-ступенчатой МКП и передним приводом. Машина предлагает светодиодную оптику, камеру заднего вида с парктрониками, 10,25-дюймовый дисплей медиасистемы и множество обогревов.

Третье место занимает Solaris HC, известный в прошлом как Hyundai Creta. После резкого подорожания в январе 2026 года его цена теперь стартует от 2 430 000 рублей за комплектацию Prime. Самый бюджетный вариант получает 1,6-литровый 123-сильный двигатель, механическую 6-ступенчатую коробку и передний привод. В салоне – мультируль, 8-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер и фронтальные подушки безопасности.

У дилеров Lada еще можно найти кроссовер суббренда XCite – модель X-Cross 7. С учетом специальной скидки в 100 000 рублей его цена начинается от 2 449 000 рублей. Этот среднеразмерный переднеприводник построен на базе Chery Tiggo 7 Pro и оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. в паре с вариатором. В базе – 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, 10-дюймовый дисплей и шесть подушек безопасности.

Замыкает список Tenet T7, который в начале февраля неожиданно стал самым продаваемым кроссовером в России, обойдя даже Haval Jolion. Минимальная стоимость машины калужской сборки – 2 735 000 рублей.

Автомобиль унаследовал от Chery Tiggo 7L 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с мокрым сцеплением. Оснащение даже в базе очень богатое: полный зимний пакет, дистанционный запуск, бесключевой доступ, камера с парктрониками и 18-дюймовые диски.

