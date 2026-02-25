Идет отзыв около 1 млн автомобилей Opel по всему миру: они есть и в России

Opel отзывает по всему миру более 900 тыс. авто из-за подушек безопасности

Немецкий автопроизводитель Opel начинает глобальную кампанию по отзыву сотен тысяч машин. Причина – потенциально опасные подушки безопасности, которые поставила компания Takata. Речь идет о более чем 900 тысячах автомобилей по всему миру, и часть из них точно находится в России.

Под действие отзыва попадают семь моделей, выпущенные в определенные периоды. Это Astra (с 3 января 2005 по 23 августа 2018), Meriva (с 5 февраля 2009 по 24 марта 2017), Mokka (с 15 декабря 2011 по 6 июня 2018), Vectra (с 4 июля 2003 по 10 октября 2008), Zafira (с 25 февраля 2011 по 26 июля 2016), Cascada (с 8 мая 2012 по 22 августа 2018) и Signum (с 16 февраля 2005 по 19 июня 2008). Проблема в том, что пиропатрон подушки может сработать непредсказуемо, буквально выстрелив в салон острыми металлическими фрагментами. Из-за этого некоторые из перечисленных машин вообще запрещено использовать, пока неисправность не устранят.

Только в Германии, к примеру, отзовут 8705 автомобилей. А вот оценить точное количество таких машин на российских дорогах куда сложнее. Помимо официальных продаж прошлых лет, в страну активно ввозили подержанные Opel из Европы.

Узнать, затронут ли конкретный автомобиль отзывом, можно на официальном сайте Opel, введя VIN-код машины.

