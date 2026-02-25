#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти диски широко известны – они продаются более чем в 2000 магазинах и сервисных центрах на территории СНГ
25 февраля
Российские алюминиевые диски — качественно?
Производитель алюминиевых дисков СКАД получил...
Dacia Duster
25 февраля
Новый экономичный Дастер с усиленной защитой днища: подробности
Dacia представила кроссовер Duster в новой...
Opel Corsa
25 февраля
Opel готовит новую мощную Corsa: какой она будет
Opel в 2026 году выпустит хэтчбек Corsa GSE с...

Идет отзыв около 1 млн автомобилей Opel по всему миру: они есть и в России

Opel отзывает по всему миру более 900 тыс. авто из-за подушек безопасности

Немецкий автопроизводитель Opel начинает глобальную кампанию по отзыву сотен тысяч машин. Причина – потенциально опасные подушки безопасности, которые поставила компания Takata. Речь идет о более чем 900 тысячах автомобилей по всему миру, и часть из них точно находится в России.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Под действие отзыва попадают семь моделей, выпущенные в определенные периоды. Это Astra (с 3 января 2005 по 23 августа 2018), Meriva (с 5 февраля 2009 по 24 марта 2017), Mokka (с 15 декабря 2011 по 6 июня 2018), Vectra (с 4 июля 2003 по 10 октября 2008), Zafira (с 25 февраля 2011 по 26 июля 2016), Cascada (с 8 мая 2012 по 22 августа 2018) и Signum (с 16 февраля 2005 по 19 июня 2008). Проблема в том, что пиропатрон подушки может сработать непредсказуемо, буквально выстрелив в салон острыми металлическими фрагментами. Из-за этого некоторые из перечисленных машин вообще запрещено использовать, пока неисправность не устранят.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Только в Германии, к примеру, отзовут 8705 автомобилей. А вот оценить точное количество таких машин на российских дорогах куда сложнее. Помимо официальных продаж прошлых лет, в страну активно ввозили подержанные Opel из Европы.

Узнать, затронут ли конкретный автомобиль отзывом, можно на официальном сайте Opel, введя VIN-код машины.

Ранее «За рулем» сообщал , что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
Количество просмотров 28
25.02.2026 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0