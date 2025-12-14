#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
14 декабря
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
GWM выпускает «Полярную версию» Tank 300 в...
Интерьер Opel Astra
14 декабря
Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото
Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют...
ГАЗ-А – копия Ford A – первый советский массовый легковой автомобиль.
14 декабря
Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
Эксперт Канунников рассказал, как в Союзе...

Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото

Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют 9 января на автосалоне в Брюсселе

Состоялась мировая премьера обновленного Opel Astra – это первая значительная модернизация модели за последние четыре года.

Opel Astra
Opel Astra

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Новый автомобиль сохранил узнаваемый силуэт, однако передняя часть претерпела значительные изменения: фирменная система Opel Vizor теперь оснащена более широкими LED-элементами и подсвеченным логотипом Opel Blitz. Кроме того, появились новый бампер и новые варианты колес – 17- и 18-дюймовые диски. Обновление коснулось как хэтчбека, так и универсала Astra Sports Tourer.

Изменения затронули и салон. Теперь эргономичные сиденья Intelli-Seats стали стандартными для всех комплектаций, они выполнены из перерабатываемого материала ReNewKnit и могут иметь подогрев, массаж и множество настроек.

Opel Astra
Opel Astra

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Интерфейс информационно-развлекательной системы и цифровой панели приборов, представленных двумя 10-дюймовыми экранами, стал более «чистым и интуитивным».

Интерьер Opel Astra
Интерьер Opel Astra

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Линейка силовых установок аналогична обновленному Peugeot 308 и включает 1,5-литровый дизель мощностью 129 л.с., «мягкий» гибрид с 1,2-литровым мотором (143 л.с.), подзаряжаемый гибрид с 1,6-литровым мотором (192 л.с.) и полностью электрическую версию мощностью 154 л.с. Электрическая версия получила усовершенствованную тяговую батарею на 58 кВтч, что обеспечивает запас хода до 454 км по методике WLTP.

Публичный дебют обновленной Astra запланирован на 9 января на автосалоне в Брюсселе, после чего стартуют ее продажи в Европе. Новая модель будет соперничать с такими гигантами класса, как Volkswagen Golf, Peugeot 308, Toyota Corolla и Hyundai i30.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 7
14.12.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Opel Astra (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Opel Astra  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Недостатки:
Надежность и качество покраски
Комментарий:
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.
+27