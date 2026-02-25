Новый экономичный Дастер с усиленной защитой днища: подробности

Dacia представила кроссовер Duster в новой специальной версии Spirit of Sand

Новый кроссовер Dacia Duster обзавелся эксклюзивной версией, вдохновленной спортивными победами марки. Модель Spirit of Sand, что переводится как «Дух песка», получила не только уникальный дизайн, но и серьезные технические доработки для бездорожья.

Внешность машины сразу бросается в глаза за счет фирменной графики. По сути, это рисунок, который тянется по всему кузову и имитирует следы от летящих из-под колес грязи и камней. Акценты медно-коричневого цвета и оригинальные 17-дюймовые диски дополняют образ. Главное же – под капотом и под днищем. Инженеры установили усиленные металлические защитные пластины толщиной 6 миллиметров для двигателя и трансмиссии.

Оснащение и силовая установка

В салоне тоже есть что предложить. Базовая комплектация и так была насыщенной, а здесь добавили двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, подогревы передних сидений, руля и лобового стекла, а также камеру заднего вида с датчиками парковки.

Под капотом работает новая гибридная система G 150 4×4, анонсированная еще осенью. Она сочетает 1.2-литровый бензиновый турбомотор с электрической компонентой, которая, среди прочего, помогает приводить задние колеса. Суммарная отдача – 154 лошадиные силы. Причем установка может работать как на бензине, так и на сжиженном газе, что в теории позволяет проехать на одной заправке до 1500 километров.

Ценник на спецсерию производитель пока держит в секрете. Но даже если бы он был известен, россиянам эта машина в принципе не светит. Spirit of Sand поступит в продажу исключительно в Румынии, да и то в лимитированной партии всего из 500 автомобилей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.