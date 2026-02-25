Новый экономичный Дастер с усиленной защитой днища: подробности
Новый кроссовер Dacia Duster обзавелся эксклюзивной версией, вдохновленной спортивными победами марки. Модель Spirit of Sand, что переводится как «Дух песка», получила не только уникальный дизайн, но и серьезные технические доработки для бездорожья.
Внешность машины сразу бросается в глаза за счет фирменной графики. По сути, это рисунок, который тянется по всему кузову и имитирует следы от летящих из-под колес грязи и камней. Акценты медно-коричневого цвета и оригинальные 17-дюймовые диски дополняют образ. Главное же – под капотом и под днищем. Инженеры установили усиленные металлические защитные пластины толщиной 6 миллиметров для двигателя и трансмиссии.
Оснащение и силовая установка
В салоне тоже есть что предложить. Базовая комплектация и так была насыщенной, а здесь добавили двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз, подогревы передних сидений, руля и лобового стекла, а также камеру заднего вида с датчиками парковки.
Под капотом работает новая гибридная система G 150 4×4, анонсированная еще осенью. Она сочетает 1.2-литровый бензиновый турбомотор с электрической компонентой, которая, среди прочего, помогает приводить задние колеса. Суммарная отдача – 154 лошадиные силы. Причем установка может работать как на бензине, так и на сжиженном газе, что в теории позволяет проехать на одной заправке до 1500 километров.
Ценник на спецсерию производитель пока держит в секрете. Но даже если бы он был известен, россиянам эта машина в принципе не светит. Spirit of Sand поступит в продажу исключительно в Румынии, да и то в лимитированной партии всего из 500 автомобилей.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм