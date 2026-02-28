Гран-при
В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать

Бренд Avior представил V90 Funeral, катафалк на базе серийной модели Avior V90

Белорусский бренд Avior, под которым в России продаются фургоны Maxus китайского концерна SAIC Motor, представил новую модификацию Avior V90. Это уже вторая специализированная версия после V90 Business. Новая модификация – катафалк, получивший название V90 Funeral.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

«Спроектировать катафалк сложнее, чем любую другую конфигурацию. Здесь мы отвечаем не просто за функциональность, а за состояние людей. В день прощания ни у кого нет ни сил, ни желания вникать в технику. Родственники не должны думать, заведется ли машина, не замерзнут ли пассажиры, не сдвинется ли гроб на кочке. Наша задача – чтобы ничего этого не замечали. Плавный ход, ровная температура в салоне, бесшумная подача подиума – это не про комфорт. Это про возможность сосредоточиться на главном», – считаетАндрей Харламов, заместитель генерального директора по развитию дилерской сети Avior.

В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать

Отделка салона V90 Funeral – из практичной и долговечной экокожи. Посадочная формула – 2+5+1: два пассажирских места спереди, пять в фургоне для родственников и сопровождающих, а также водительское кресло. Кроме того, в салоне смонтирован сдвижной подиум с облицовкой из нержавеющей стали – для плавного перемещения гроба. Внутри подиума – место для хранения шанцевого инструмента.

В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать

Также предусмотрены крепления под крышку гроба, траурные венки и ленты. В базовое оснащение входят выносные подставки под гроб для церемонии прощания и бактерицидная лампа для дезинфекции салона, отмечает официальный пресс-релиз. Еще одна интересная деталь – машина может работать в любых погодных условиях с выключенным двигателем: у нее есть автономный отопитель салона и фильтровентиляционная установка.

В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать

Помимо этого, штатный кондиционер имеет дополнительный испаритель для салона. Под капотом же – штатный дизель 2.0 на 150 л.с. в паре с механической коробкой, передающей момент на переднюю ось. Расход топлива при полной загрузке – всего 6,5 л/100 км, сообщают в компании.

В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать — фото 1607939
В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать — фото 1607941
В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать — фото 1607937
В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать — фото 1607936
В Белоруссии создали автомобиль, который сложнее всего спроектировать — фото 1607940

Иннокентий Кишкурно
28.02.2026 
