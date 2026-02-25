Самый доступный кроссовер популярной марки уже в РФ: известны цены

#
Кроссовер Jaecoo J6 уже начал появляться в российских дилерских центрах, хотя официальная презентация запланирована лишь на конец февраля. По сути, машину можно увидеть вживую раньше, чем о ней расскажет сам производитель. По данным дилеров, базовый вариант с передним приводом обойдется примерно в 2,5 миллиона рублей.

Эта версия комплектуется бензиновым турбомотором на 1,5 литра, который выдает 147 лошадиных сил. Коробка передач здесь – шестиступенчатый робот. Позже, как ожидается, в продаже появится и полноприводная модификация. Её оснастят 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л. с., а переключать скорости будет уже 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Габариты новинки вполне типичны для компактного кроссовера: длина – 4,5 метра, ширина – 1,86 метра, а высота – 1,65 метра. Колесная база при этом составляет 2,62 метра. Пока что официальных данных о точных ценах и дате начала продаж от Jaecoo нет, но дилеры, судя по всему, уже готовятся к приемке заказов.

На российском рынке марка Jaecoo сейчас представлена моделями J7, которая стоит от 2,7 миллиона рублей, и более крупным флагманом J8 с ценником от 4,27 миллиона. Новый J6 должен занять позицию ниже, сделав бренд доступнее для более широкой аудитории.

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
