#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
24 февраля
Три литра на 100 км: новые модели Geely порадуют своей экономичностью
Geely анонсировала 800-вольтовую архитектуру...
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
24 февраля
Эти машины чаще всего провоцируют аварии
В компании «Согласие» составили антирейтинг...
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
24 февраля
Распродажи продолжаются: автобренды снижают цены, чтобы продать «залежалые» авто
Эксперт Мосеев рассказал, как дилеры изменили...

Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото

В РФ появился первый компактный кроссовер Jaecoo J6 — машину заметили на автовозе

Компактный кроссовер Jaecoo J6 от Chery заметили на автовозе в Москве — источник публикует снимки автомобиля со ссылкой на читателя под ником Skyronx.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Машина на фото имеет кузов черного цвета и затемненные колесные диски. Ранее в публичном поле снимки этой модели в России не появлялись. Напомним, Jaecoo J6 обещает стать самой доступной моделью бренда. В рамках представления грядущих новинок ее впервые анонсировали еще в ноябре прошлого года. По предварительным данным, под капотом окажется 1.5 турбо на 147 л.с. в содружестве с вариатором и передним приводом.

Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ожидается, что продажи Jaecoo J6 в России начнутся уже в конце февраля. При этом в начале февраля появились сведения о сборке Jaecoo J6 на двух питерских заводах, ныне принадлежащих «АГР Холдингу»: на заводе в Шушарах (бывший General Motors) и на Левашовском шоссе (ранее – Hyundai). Модель сертифицирована под двумя брендами – как Jaecoo и как новообразованный Jeland.

Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото — фото 1607694
Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото — фото 1607695
Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото — фото 1607693
Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото — фото 1607696

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
24.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0