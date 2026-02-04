Новый кроссовер готов к производству на двух заводах в РФ
Кроссовер Jaecoo J6 российского производства получил Одобрение типа транспортного средства.
Модель сертифицирована с линейкой из двух двигателей (1.5 и 1.6), тремя вариантами коробки передач (6- и 7-ступенчатый робот, вариатор) и вариантами привода – передний или полный.
Источник, обративший внимание на публикацию документа, указывает двойное наименование модели – Jaecoo/Jeland J6. А в списке сборочных заводов значится два адреса в Санкт-Петербурге.
Первый – бывший завод Hyundai на Левашовском шоссе. Второй – бывший завод General Motors в Шушарах.
Напомним, днем ранее появились сообщения о старте сборки сразу трех кроссоверов – J6, J7 и J8 – на заводе в Шушарах, ныне принадлежащем «АГР Холдингу».
Предполагается, что машины будут выпускаться не под изначальным брендом Jaecoo, входящем в орбиту Chery, а под созданной для РФ прокси-маркой Jeland.
Представители холдинга отказались комментировать информацию о запуске производства.
