Новый кроссовер готов к производству на двух заводах в РФ

Китайский кроссовер Jaecoo/Jeland J6 российской сборки прошел сертификацию

Кроссовер Jaecoo J6 российского производства получил Одобрение типа транспортного средства.

Рекомендуем В России официально стартует еще одна автомобильная марка

Модель сертифицирована с линейкой из двух двигателей (1.5 и 1.6), тремя вариантами коробки передач (6- и 7-ступенчатый робот, вариатор) и вариантами привода – передний или полный.

Источник, обративший внимание на публикацию документа, указывает двойное наименование модели – Jaecoo/Jeland J6. А в списке сборочных заводов значится два адреса в Санкт-Петербурге.

Первый – бывший завод Hyundai на Левашовском шоссе. Второй – бывший завод General Motors в Шушарах.

Напомним, днем ранее появились сообщения о старте сборки сразу трех кроссоверов – J6, J7 и J8 – на заводе в Шушарах, ныне принадлежащем «АГР Холдингу».

Предполагается, что машины будут выпускаться не под изначальным брендом Jaecoo, входящем в орбиту Chery, а под созданной для РФ прокси-маркой Jeland.

Представители холдинга отказались комментировать информацию о запуске производства.

«За рулем» можно читать и в Телеграм