На бывшем заводе GM в Петербурге снова что-то происходит, но компания молчит

AGR опровергла сообщения о начале сборки Jaecoo на бывшем заводе GM в Петербурге

В автохолдинге «АГР» назвали неподтвержденными слухами информацию о запуске производства на площадке бывшего завода General Motors в Шушарах. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что там уже начали собирать кроссоверы J6, J7 и J8 под китайской маркой Jaecoo.

«Мы не комментируем слухи. Не помню, чтобы мы об этом сообщали», – заявили в пресс-службе компании в ответ на запрос Autonews. ru. Вообще, активность вокруг этой промплощадки идёт уже давно. Ещё в декабре 2025-го «АГР» объявляла набор персонала для работы на бывшем заводе GM, опубликовав более 40 вакансий – от электромехаников до специалистов по качеству.

Причём корреспондент Autonews. ru, побывавший на заводе летом того же года, отмечал присутствие там автомобилей Jaecoo, в частности кроссовера J8. Так что слухи, по сути, возникли не на пустом месте.

История площадки в Шушарах

Производство здесь открыли в 2008 году для сборки моделей GM, таких как Opel Astra и Chevrolet Cruze. Правда, уже в 2015-м его остановили после ухода Opel из России. В 2021 году площадку выкупила корейская Hyundai, но так и не запустила.

Сейчас, после ухода многих иностранных автопроизводителей, заброшенные заводы потихоньку оживают под новыми брендами. Первый вице-премьер Денис Мантуров, кстати, заявлял, что все такие площадки должны заработать до лета 2026 года.

