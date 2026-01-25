В РФ стартовали продажи брутального полноприводного кроссовера известной марки
В 2026 году на российский рынок выйдет новый бренд Chery – iCaur, известный своими брутальными кроссоверами с ярко выраженными квадратными формами кузова. При этом частные дилеры уже предлагают аналоги, которые ввозятся из стран, где продажи стартовали раньше.
Одним из таких предложений является Jaecoo EJ6. Этот кроссовер в Китае носит имя iCar 03, при этом бренд пишется без буквы «u». На международном рынке под маркой Jaecoo модель распространена преимущественно в Юго-Восточной Азии.
Все поступившие в Россию автомобили Jaecoo EJ6 выпущены в 2024 году и оснащены электроприводом с двумя моторами мощностью 279 лошадиных сил и крутящим моментом 385 Нм. В зависимости от версии аккумулятора, заявленный диапазон пробега достигает либо 472, либо 501 километра, что довольно впечатляет. Любопытно, что размер батареи никак не сказывается на стоимости – цены на обе версии идентичны.
Изначально машина стоит 3 250 000 рублей, однако с учётом скидок её реально приобрести за 2 950 000 рублей, что делает предложение довольно привлекательным для тех, кто ищет электрокроссовер с большим запасом хода.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!