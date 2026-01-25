В РФ стартовали продажи брутального полноприводного кроссовера известной марки

Частные дилеры продают кроссовер Jaecoo EJ6 в России с ценами от 2,95 млн рублей

В 2026 году на российский рынок выйдет новый бренд Chery – iCaur, известный своими брутальными кроссоверами с ярко выраженными квадратными формами кузова. При этом частные дилеры уже предлагают аналоги, которые ввозятся из стран, где продажи стартовали раньше.

Jaecoo EJ6

Одним из таких предложений является Jaecoo EJ6. Этот кроссовер в Китае носит имя iCar 03, при этом бренд пишется без буквы «u». На международном рынке под маркой Jaecoo модель распространена преимущественно в Юго-Восточной Азии.

Все поступившие в Россию автомобили Jaecoo EJ6 выпущены в 2024 году и оснащены электроприводом с двумя моторами мощностью 279 лошадиных сил и крутящим моментом 385 Нм. В зависимости от версии аккумулятора, заявленный диапазон пробега достигает либо 472, либо 501 километра, что довольно впечатляет. Любопытно, что размер батареи никак не сказывается на стоимости – цены на обе версии идентичны.

Jaecoo EJ6

Изначально машина стоит 3 250 000 рублей, однако с учётом скидок её реально приобрести за 2 950 000 рублей, что делает предложение довольно привлекательным для тех, кто ищет электрокроссовер с большим запасом хода.

Интерьер Jaecoo EJ6

«За рулем» можно читать в Одноклассниках