В РФ стартовали продажи брутального полноприводного кроссовера известной марки
В РФ стартовали продажи брутального полноприводного кроссовера известной марки

Частные дилеры продают кроссовер Jaecoo EJ6 в России с ценами от 2,95 млн рублей

В 2026 году на российский рынок выйдет новый бренд Chery – iCaur, известный своими брутальными кроссоверами с ярко выраженными квадратными формами кузова. При этом частные дилеры уже предлагают аналоги, которые ввозятся из стран, где продажи стартовали раньше.

Одним из таких предложений является Jaecoo EJ6. Этот кроссовер в Китае носит имя iCar 03, при этом бренд пишется без буквы «u». На международном рынке под маркой Jaecoo модель распространена преимущественно в Юго-Восточной Азии.

Все поступившие в Россию автомобили Jaecoo EJ6 выпущены в 2024 году и оснащены электроприводом с двумя моторами мощностью 279 лошадиных сил и крутящим моментом 385 Нм. В зависимости от версии аккумулятора, заявленный диапазон пробега достигает либо 472, либо 501 километра, что довольно впечатляет. Любопытно, что размер батареи никак не сказывается на стоимости – цены на обе версии идентичны.

Изначально машина стоит 3 250 000 рублей, однако с учётом скидок её реально приобрести за 2 950 000 рублей, что делает предложение довольно привлекательным для тех, кто ищет электрокроссовер с большим запасом хода.

Интерьер Jaecoo EJ6

Источник:  Российская газета
