Самый доступный кроссовер популярного бренда скоро появится в России

Кроссовер Jaecoo J6 появится в России до конца февраля с ценой от 2 млн рублей

Кроссовер Jaecoo J6 доберется до российских дилеров уже в текущем месяце. На старте продаж он, скорее всего, окажется самой бюджетной моделью в линейке бренда.

Jaecoo J6
Jaecoo J6

Новинка будет конкурировать с компактными кроссоверами вроде Belgee X50 и Tenet T4. Габариты машины – 4509 мм в длину при колесной базе 2620 мм.

Первым покупателям предложат переднеприводный вариант. Под капотом у него будет 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил, который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Позже, как ожидается, в ассортименте появится и полноприводная модификация. Ее оснастят двигателем 1,6 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Интерьер Jaecoo J6
Интерьер Jaecoo J6

Официальный прайс-лист пока не обнародован, но аналитики, учитывая позиционирование модели, прогнозируют ценник в районе 2–2,3 млн рублей. Интересно, что по неподтвержденным данным, сборка Jaecoo J6 для нашего рынка налажена на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Производство ведется под брендом Jeland.

Источник:  Российская газета
Фото:Jaecoo
10.02.2026 
Фото:Jaecoo
